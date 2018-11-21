Уряд схвалив "антирейдерський" законопроект

Кабінет міністрів підтримав "антирейдерський законопроект", що передбачає позбавлення комунальних підприємств права здійснювати реєстраційні дії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми ліквідуємо комунальні підприємства, які фактично виконують функції реєстраторів і які мають найбільшу кількість проблем, які виникають при реєстрації. 90% скарг, які розглядає комісія (з питань рейдерства - ред) і суди щодо позбавлення прав власності на майно стосуються співробітників цих підприємств", - сказав міністр юстиції Павло Петренко.

Крім цього, проект закону пропонує скасувати плату в розмірі не менше 1% суми договору для приватних нотаріусів. Вартість послуги запропоновано визначати виключно за домовленістю сторін.

При цьому документ пропонує також встановити верхню межу вартості нотаріальної послуги державних нотаріальних контор на рівні 10 тис. неоподатковуваних податком мінімумів.

Як зазначив міністр юстиції, у 122 районах України не працюють ні приватні, ні державні нотаріуси.

"Перший блок питань, які вирішує цей законопроект, це ліквідація кадрового дефіциту державних нотаріусів у сільській місцевості", - зазначив Петренко.

Водночас документ містить пропозицію ввести норму, що передбачає, що право оренди в реєстрі має збігатися з терміном дії договору.