Петренко рассказал, сколько земли за год вернула владельцам антирейдерская комиссия

В 2018 году Комиссия министерства юстиции по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации удовлетворила более 400 жалоб, отменив незаконную регистрацию почти 6 тысяч гектаров земли и более 100 тысяч квадратных метров недвижимости.

Об этом сообщается на сайте министерства юстиции.

"Антирейдерская комиссия Минюста раз доказала, что является эффективным инструментом борьбы с рейдерством. За прошлый год было удовлетворено более 400 жалоб. Все незаконные действия были аннулированы. Реальные владельцы смогли вернуть себе почти 6 тысяч гектаров земли и более 100 тысяч квадратных метров недвижимости", - заявил глава Минюста Павел Петренко.

По его словам, среди наиболее резонансных кейсов прошлого года - возвращение в собственность АО "Родовид Банк" 113 га земли в Киеве, благодаря чему удалось избежать убытков на сумму более 3,7 млрд грн.

Также - отмена незаконной перерегистрации комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры, возвращение недвижимости производителю детского питания "Екония" и элеватора фермерскому хозяйству "Строгий А.Ф.".

"Если бы не комиссия, добиваться справедливости каждом таком владельцу пришлось бы годами в судах. Как правило, за это время имущество перепродается и вернуть его становится гораздо сложнее", - добавил глава Минюста.

Он напомнил, что с начала своей деятельности в января 2016 года комиссия удовлетворила больше 1600 жалоб, вернув в собственность граждан более 16 тысяч га земельных участков и более 230 тысяч квадратных метров недвижимости.

Напомним, в ноябре Кабинет министров поддержал "антирейдерский законопроект", который предусматривает лишение коммунальных предприятий права совершать регистрационные действия.