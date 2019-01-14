ГПУ каже, що десятки розморожених рахунків не пов’язані з Януковичем

У Генеральній прокуратурі стверджують, що не мають інформації про зв’язок оточення екс-президента Віктора Януковича з компаніями, яким восени вдалось зняти арешти з десятків своїх рахунків.

Про це йдеться у відповіді на запит "Української правди".

"В матеріалах кримінального провадження… відсутні відомості щодо зв’язку товариств, які фігурують в провадженні, із членами родини колишнього президента України В. Януковича та його оточення", – кажуть у відомстві.

Крім того, у прокуратурі наголосили, що цей зв’язок не є предметом цього досудового розслідування.

Водночас, у запит УП поставила правоохоронцям ще кілька питань, зокрема, з якої суми арешти скасовані, а яка – все ще заморожена.

ГПУ не стала відповідати, пославшись на таємницю слідства.

Читайте більше в матеріалі "Економічної правди" "Розморозили: як з банку Януковича зникли 2 мільярди"

"Подарунок" для президента: як гроші Януковича перетекли в банк Порошенка".

Нагадаємо:

Протягом листопада 2018 року суд скасував арешти зі щонайменше 26 рахунків.

Раніше правоохоронці пов’язували ці кошти з оточенням Януковича. Зокрема, наприкінці листопада джерела УП у Генпрокуратурі повідомляли, що оточення Януковича хотіло зняти з них арешт в іншому провадженні. Очільник МВС Арсен Аваков у 2015 році повідомляв про арешт коштів сина Януковича, деякі з тих фірм фігурують і серед тих, які ГПУ не пов'язує з президентом-втікачем.

У лютому 2018 року суд зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента: на них зберігались майже 550 мільйонів гривень та понад 27 мільйонів доларів США.

Пізніше стало відомо, що майже 2 мільярди гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку сина екс-президента, були виведені через банк чинного президента Петра Порошенка.