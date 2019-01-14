ГПУ говорит, что десятки размороженных счетов не связаны с Януковичем

В Генеральной прокуратуре утверждают, что не располагают информацией о связи окружения экс-президента Виктора Януковича с компаниями, которым осенью удалось снять аресты с десятков своих счетов.

Об этом говорится в ответе на запрос "Украинской правды".

"В материалах уголовного производства... отсутствуют сведения о связи обществ, фигурирующие в производстве, с членами семьи бывшего президента Украины В. Януковича и его окружения", – говорят в ведомстве.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что эта связь не является предметом этого досудебного расследования.

В то же время, в запрос УП поставила правоохранителям еще несколько вопросов, в частности, с какой суммы аресты отменены, а какая – все еще заморожена.

ГПУ не стала отвечать, сославшись на тайну следствия.

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Напомним:

В течение ноября 2018 суд отменил аресты со меньшей мере 26 счетов.

Ранее правоохранители связывали эти средства с окружением Януковича. В частности, в конце ноября источники УП в Генпрокуратуре сообщали, что окружение Януковича хотело снять с них арест в другом производстве. Глава МВД Арсен Аваков в 2015 году сообщал об аресте средств сына Януковича, некоторые из фирм фигурируют и среди тех, которые ГПУ не связывает с беглым президентом.

В феврале 2018 года суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента: на них хранились почти 550 миллионов гривен и более 27 миллионов долларов США.

Позже стало известно, что почти 2 миллиарда гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке сына экс-президента, были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко.