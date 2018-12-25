Нові санкції РФ проти України: хто потрапив до списку
Вівторок, 25 грудня 2018, 18:15
Стали відомі прізвища осіб і компанії, які внесено до нового списку санкцій РФ.
Постанову "Про внесення змін до постанови від 1 листопада 2018 р. №1300" опубліковано 25 грудня на офіційному сайті уряду РФ, вона набирає чинності з дня опублікування.
Документом вносяться зміни до постанови "Про заходи щодо реалізації указу президента РФ від 22 жовтня 2018 р. №592" і вказується перелік з 567 фізичних осіб, щодо яких запроваджуються спеціальні економічні заходи.
Також у документі вказуються 75 юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції.
Нагадаємо,
- 25 грудня стало відомо, що прем'єр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, якою санкційний список щодо українських фізичних та юридичних осіб розширено більш ніж на 200 пунктів.
- У документі зазначається, що спеціальні економічні заходи будуть застосовуватися "у зв'язку з недружніми діями України щодо російських громадян і юросіб".
- 1 листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про введення санкцій щодо 322 українських громадян і 68 компаній.
- В РФ опублікували перелік бізнесменів та компаній, проти яких введено спеціальні економічні заходи, що суттєво обмежують діяльність зазначених осіб на території Росії.
- Президент Росії Володимир Путін 22 жовтня підписав указ про спеціальні економічні заходи у відповідь на українські санкції.
- У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.
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