Нові санкції РФ проти України: хто потрапив до списку

Стали відомі прізвища осіб і компанії, які внесено до нового списку санкцій РФ.

Постанову "Про внесення змін до постанови від 1 листопада 2018 р. №1300" опубліковано 25 грудня на офіційному сайті уряду РФ, вона набирає чинності з дня опублікування.

Документом вносяться зміни до постанови "Про заходи щодо реалізації указу президента РФ від 22 жовтня 2018 р. №592" і вказується перелік з 567 фізичних осіб, щодо яких запроваджуються спеціальні економічні заходи.

Також у документі вказуються 75 юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції.