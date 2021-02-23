РНБО ввела санкції проти компанії Хомутинніка, на яку записаний його літак

Серед компаній, проти яких РНБО запровадила санкції, є компанія Sandgate Commerce ltd, яку екснардеп і бізнесмен Віталій Хомутиннік раніше вказував серед своїх активів в декларації.

Хомутиннік раніше у коментарі УП підтверджував, що є кінцевим бенефіціаром цієї компанії, яка володіє літаком Gulfstream G280.

Водночас у коментарі LIGA.net Хомутиннік назвав введення санкцій проти Sandgate Commerce "непорозумінням" і додав, що готує відповідне звернення в РНБО.

За його словами, на балансі компанії знаходиться тільки літак.

"Новина стала для мене подивом. Я перебуваю в списку санкцій РФ, а літак не перетинав кордон РФ. Припускаю, що це сталося через проблеми оператора, який одночасно керував і іншими літаками", - сказав виданню бізнесмен.

Відповідно до рішення РНБО, щодо компанії передбачені наступні заходи:

обмеження торгових операцій;

обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

інші санкції, в тому числі - заборону видачі та анулювання існуючих дозволів та планів на виконання польотів літаками.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський своїми указами погодив рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти низки осіб, серед яких народній депутат Віктор Медведчук, і проти 19 компаній.

Під санкції РНБО, погоджені Володимиром Зеленським, серед інших потрапили мережа спортивних товарів "Спортмастер", велика російська фармацевтична компанія та енергетичні підприємства.

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