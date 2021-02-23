Німецька страхова компанія відмовилась від роботи з "Північним потоком-2"

Дочірнє підприємство німецького Munich Re більше не буде страхувати трубопровід "Північний потік-2" з РФ в Європу на тлі остраху перед санкціями США.

Про це повідомляє Reuters.

"США погрожують санкціями проти європейських компаній, які підтримують будівництво газопроводу, на суму 11 мільярдів доларів. Цюріхська страхова група відмовилася від співпраці з "Північним потоком - 2" минулого місяця.

"Munich Re Syndicate опублікував повідомлення про припинення співпраці з "Північним потоком -2", - заявив представник компанії, не надавши додаткових подробиць.

"Трубопровід закінчений на понад 90%, і російська державна енергетична компанія "Газпром" та її західні партнери сподіваються закінчити його цього року", - пише агентство.

Представники проєкту "Північний потік-2" відмовилися коментувати рішення Munich Re, але заявили, що європейські регулятори мають захищати європейські компанії від санкцій, які "вони назвали такими, що суперечать міжнародному праву".

Нагадаємо:

Сполучені Штати внесли до ще одного санкційного списку російський корабель-трубоукладач "Фортуна", залучений до будівництва газопроводу "Північний потік-2".

У грудні "Фортуна" побудувала 2,6 км магістралі "Північний потік-2" у виключній економічній зоні Німеччини.

Трубопровід закінчений понад 90%, і російська державна енергетична компанія "Газпром" та її західні партнери сподіваються закінчити його цього року. Значна частина роботи, що залишилася, складна і знаходиться у глибоких водах біля Данії.

Два попередні президенти США, республіканець Трамп і демократ Барак Обама, виступили проти проєкту, оскільки він обійде Україну, через яку Росія протягом десятиліть відправляла газ до Європи. Це може позбавити Україну вигідних транзитних зборів та потенційно підірвати її боротьбу проти російської агресії.

Президент Джо Байден вважає, що трубопровід є "поганою угодою" для Європи.

Американські санкції зупинили роботу над газопроводом минулого року після того, як Allseas, західна трубопровідна компанія, відмовилася від участі в ньому.