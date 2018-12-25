Все разделы
Укр / Рус

Новые санкции РФ против Украины: кто попал в список

Вторник, 25 декабря 2018, 18:15

Стали известны фамилии лиц и компании, которые внесены в новый список санкций РФ. 

Постановление "О внесении изменений в постановление от 1 ноября 2018 г. №1300" опубликовано 25 декабря на официальном сайте правительства РФ и вступает в силу со дня опубликования.

Документом вносятся изменения в постановление "О мерах по реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592" и указывается перечень физлиц из 567 человек,  в отношении которых вводятся специальные экономические меры. 

Также в документе указываются 75 юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции. 

Напомним, 

  • 25 декабря стало известно, что премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым санкционный список в отношении украинских юридических и физических лиц расширен более чем на 200 пунктов. 
    В документе отмечается, что специальные экономические меры будут применяться "в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юрлиц".
  • 1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении санкций в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
  • В РФ опубликовали перечень бизнесменов и компаний, против которых введены специальные экономические меры, существенно ограничивающие деятельность указанных лиц на территории России.
  • Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на украинские санкции.
  • В июне 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции относительно 14 физических лиц и 30 юридических из России.
Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

санкции

powered by lun.ua
Материалы по теме
Под новые санкции РФ попали более чем 200 лиц и организаций Украины 25 декабря 2018, 15:30
Россия расширила антиукраинские санкции 25 декабря 2018, 14:15
Совет ЕС продлил экономические санкции против Росии 21 декабря 2018, 19:02
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте