Новые санкции РФ против Украины: кто попал в список
Вторник, 25 декабря 2018, 18:15
Стали известны фамилии лиц и компании, которые внесены в новый список санкций РФ.
Постановление "О внесении изменений в постановление от 1 ноября 2018 г. №1300" опубликовано 25 декабря на официальном сайте правительства РФ и вступает в силу со дня опубликования.
Документом вносятся изменения в постановление "О мерах по реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592" и указывается перечень физлиц из 567 человек, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Также в документе указываются 75 юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции.
Напомним,
- 25 декабря стало известно, что премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым санкционный список в отношении украинских юридических и физических лиц расширен более чем на 200 пунктов.
В документе отмечается, что специальные экономические меры будут применяться "в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юрлиц".
- 1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении санкций в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
- В РФ опубликовали перечень бизнесменов и компаний, против которых введены специальные экономические меры, существенно ограничивающие деятельность указанных лиц на территории России.
- Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на украинские санкции.
- В июне 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции относительно 14 физических лиц и 30 юридических из России.
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