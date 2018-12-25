Новые санкции РФ против Украины: кто попал в список

Стали известны фамилии лиц и компании, которые внесены в новый список санкций РФ.

Постановление "О внесении изменений в постановление от 1 ноября 2018 г. №1300" опубликовано 25 декабря на официальном сайте правительства РФ и вступает в силу со дня опубликования.

Документом вносятся изменения в постановление "О мерах по реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592" и указывается перечень физлиц из 567 человек, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.

Также в документе указываются 75 юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции.