Євросоюз відмовився від повторних переговорів про Brexit
Євросоюз назвав неможливим відновлення переговорів про Brexit.
Про це сказано в підсумковій заяві саміту ЄС в Брюсселі, пише DW.
Таким чином, Європейський Союз підтвердив власну постанову від 25 листопада.
ЄС також закликав активізувати підготовку до Brexit на всіх рівнях і готуватися до всіх можливих сценаріїв. При цьому в Брюсселі висловили готовність налагоджувати максимально тісні відносини з Лондоном відразу після виходу Великої Британії з ЄС 29 березня 2019 року.
Також ЄС заявив про намір продовжувати обговорення питання про кордон з Ірландією, який викликає численні суперечки серед британських політиків.
Мей повідомила членів ЄС про труднощі, що виникають при ратифікації угоди по Brexit
в британському парламенті.
У понеділок, 10 грудня, британський прем'єр перенесла голосування в Палаті громад з цього питання через ймовірну відсутність підтримки.
Нагадаємо, Консервативна партія в середу провела голосування за недовіру Терезі Мей, але депутати не набрали необхідної кількості голосів, щоб усунути її з посади лідера партії і глави уряду.
Парламент Великої Британії до кінця року не буде голосувати за угоду про Brexit.
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