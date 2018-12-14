Евросоюз отказался от повторных переговоров о Brexit

Евросоюз назвал невозможным возобновление переговоров о Brexit.

Об этом сказано в итоговом заявлении саммита ЕС в Брюсселе, пишет DW.

Таким образом, Европейский Союз подтвердил собственное постановление от 25 ноября.

ЕС также призвал активизировать подготовку к Brexit на всех уровнях и готовиться ко всем возможным сценариям. При этом в Брюсселе выразили готовность налаживать максимально тесные отношения с Лондоном сразу после выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года.

Также ЕС заявил о намерении продолжать обсуждение вопроса о границе с Ирландией, который вызывает многочисленные споры среди британских политиков.

Мэй уведомила членов ЕС о трудностях, возникающих при ратификации соглашения по Brexit

в британском парламенте.

В понедельник, 10 декабря, британский премьер перенесла голосование в Палате общин по этому вопросу из-за вероятного отсутствия поддержки.

Напомним, Консервативная партия в среду провела голосование за недоверие Терезе Мэй, но депутаты не набрали необходимого количества голосов, чтобы устранить ее с поста лидера партии и главы правительства.

Парламент Великобритании до конца года не будет голосовать за соглашение о Brexit.

Украинская правда