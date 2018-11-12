Американський стартап замість IPO був куплений за 8 мільярдів доларів

Німецька SAP SE, найбільший світовий виробник програмного забезпечення для управління підприємствами, купила американського розробника ПЗ для проведення опитувань Qualtrics International Inc. за 8 мільярдів доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Угода стала найбільшою в історії SAP. Компанія вже залучила фінансування в розмірі 7 млрд євро, щоб покрити вартість придбання і витрати на операцію, яка буде оплачена у грошовій формі.

Базована у штаті Юта Qualtrics в жовтні подала заявку на IPO, розраховуючи отримати близько 200 млн доларів. В рамках останнього раунду залучення приватних інвестицій в квітні 2017 року Qualtrics була оцінена в 2,5 млрд доларів.

Заснована в 2002 році Qualtrics поставляє програмне забезпечення для дослідження ринку і проведення опитувань більш ніж 9 тис. клієнтів, включаючи Coca-Cola, BMW, Walt Disney і ВПС США. У число її основних конкурентів входить компанія SurveyMonkey, яка у вересні провела IPO з капіталізацією 1,25 млрд доларів.

Акції SAP дешевшають на 2% у ході торгів у понеділок. Інвесторів відлякала висока ціна угоди. Крім того, вони не впевнені в тому, що Qualtrics стане вдалим доповненням основних напрямків діяльності SAP.

Нагадаємо, китайська компанія Bytedance обігнала Uber і стала найдорожчим приватним стартапом у світі.

Економічна правда