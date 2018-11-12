Американский стартап вместо IPO был куплен за 8 миллиардов долларов

Немецкая SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, купила американского разработчика ПО для проведения опросов Qualtrics International Inc. за 8 миллиардов долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Сделка стала крупнейшей в истории SAP. Компания уже привлекла финансирование в размере 7 млрд евро, чтобы покрыть стоимость приобретения и расходы на сделку, которая будет оплачена в денежной форме.

Базирующаяся в штате Юта Qualtrics в октябре подала заявку на IPO, рассчитывая получить около 200 млн долларов. В рамках последнего раунда привлечения частных инвестиций в апреле 2017 года Qualtrics была оценена в 2,5 млрд долларов.

Основанная в 2002 году Qualtrics поставляет программное обеспечение для исследования рынка и проведения опросов более чем 9 тыс. клиентов, включая Coca-Cola, BMW, Walt Disney и ВВС США. В число ее основных конкурентов входит компания SurveyMonkey, которая в сентябре провела IPO с капитализацией 1,25 млрд долларов.

Акции SAP дешевеют на 2% в ходе торгов в понедельник. Инвесторов отпугнула высокая цена сделки. Кроме того, они не уверены в том, что Qualtrics станет удачным дополнением основных направлений деятельности SAP.

Напомним, в октябре китайская компания Bytedance обогнала Uber и стала самым дорогим частным стартапом в мире.

Экономическая правда