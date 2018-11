Список українських компаній, які потрапили під санкції Росії

Уряд Росії ввів санкції проти 68 українських компаній.

Зокрема, під обмеження підпали найбільший агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" та виробник соняшникової олії Kernel Holding.

Три з компаній зі списку зареєстровані за межами України - дві в Великобританії і одна в Швейцарії. Йдеться про EastOne Group Ltd, Ferrexpo plc і Toledo mining corporation plc.

Засновником EastOne Group є український бізнесмен Віктор Пінчук. Ferrexpo займається видобутком залізної руди в Україні (власник Полтавського, Єристівського, Беланівського ГЗК), а Toledo Mining Corporation спеціалізується на видобутку нікелю та інших металів.

Також під санкції підпали Харківський тракторний завод, Укрхіменерго, Покровський ГЗК, концерн "Галнафтогаз", "Криворізький залізорудний комбінат", Східний ГЗК, "Дніпроазот", "Банк Кредит Дніпро", АвтоКрАЗ, Сумихімпром, "Фармак", "Укрспирт", "FOZZY Group" та інші компанії.

Щодо юридичних і фізичних осіб, які потрапили в список, і підконтрольних їм організацій застосовується блокування безготівкових грошових коштів, цінних паперів і майна на території РФ та заборони на виведення капіталу за межі Росії.

При цьому Мінфін РФ отримав право надавати тимчасові дозволи на проведення певних операцій щодо юросіб, до яких застосовуються спеціальні економічні заходи.

Повний список компаній:

1. Частное акционерное общество "АвтоКрАЗ" (приватне акцiонерне товариство "АвтоКрАЗ"), Украина, Полтавская область, г. Кременчуг, ул. Киевская, д. 62, ЕДРПОУ 05808735



2. Общество с ограниченной ответственностью "Агропром-технологии" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агропром-технологiї"), Украина, г. Киев, ул. Гната Юры, д. 9, ЕДРПОУ 34482848



3. Публичное акционерное общество "Азот" (публiчне акцiонерне товариство "Азот"), Украина, г. Черкассы, ул. Героев Холодного Яра, д. 72, ЕДРПОУ 00203826



4. Частное акционерное общество "Акционерная страховая компания "ИНГО Украина" (приватне акцiонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "IНГО Україна"), Украина, г. Киев, ул. БульварноКудрявская, д. 33, ЕДРПОУ 16285602



5. Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал групп" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Арсенал групп"), Украина, г. Днепр, ул. Александра Оцупа, д. 5, ЕДРПОУ 32350215



6. Общество с ограниченной ответственностью "БАДМ" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БАДМ"), Украина, г. Днепр, ул. Паникахи, д. 2, ЕДРПОУ 31816235



7. Публичное акционерное общество "Банк Кредит Днипро" (публiчне акцiонерне товариство "Банк Кредит Днiпро"), г. Киев, ул. Мечникова, д. 3, ЕДРПОУ 14352406



8. Общество с ограниченной ответственностью "Валки-Ильменит" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Валки-Iльменіт"), Украина, Житомирская область, Хорошевский район, г. Иршанск, ул. Шевченко, д. 1А, ЕДРПОУ 31280048



9. Общество с ограниченной ответственностью "Внешнеторговая фирма КРАЗ" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Зовнішньоторговельна фірма КРАЗ"), Украина, Полтавская область, г. Кременчуг, проезд Ярославский, д. 2, ЕДРПОУ 40646429



10. Филиал "Вольногорский горно-обогатительный комбинат" публичного акционерного общества "Объединенная горнохимическая компания" (фiлiя "Вільногірський гірничозбагачувальний комбінат" публiчного акцiонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"), Украина, Днепропетровская область, г. Вольногорск, ул. Степова, д. 1, ЕДРПОУ 39389830



11. Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" (державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"), Украина, Днепропетровская область, г. Желтые Воды, ул. Горького, д. 2, ЕДРПОУ 14309787



12. Концерн "Гео Альянс" (концерн "Гео Альянс"), Украина, г. Киев, ул. Кловский Спуск, д. 7А, ЕДРПОУ 33996183



13. Общество с ограниченной ответственностью "Гликохим" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Глікохім"), Украина, г. Винница, шоссе Хмельницкое, д. 122, офис 301, ЕДРПОУ 37691047



14. Публичное акционерное общество "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (публiчне акцiонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорацiя України"), Украина, г. Киев, ул. Саксаганского, д. 1, ЕДРПОУ 37243279



15. Общество с ограниченной ответственностью "Девелопмент констракшн холдинг" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Девелопмент констракшн холдінг"), Украина, г. Киев, ул. Верхний Вал, д. 68, ЕДРПОУ 34481556



16. Публичное акционерное общество "Днипроазот" (публiчне акцiонерне товариство "Днiпроазот"), Украина, Днепропетровская область, г. Каменское, ул. Горобца, д. 1, ЕДРПОУ 05761620



17. Общество с ограниченной ответственностью "Евро Полимер Компаунд" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Євро Полiмер Компаунд"), Украина, г. Киев, ул. Воздвиженская, д. 10А, ЕДРПОУ 34048569



18. Общество с ограниченной ответственностью "Европет" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Європет"), Украина, г. Львов, ул. Гайдучка, д. 5, ЕДРПОУ 35621224



19. Общество с ограниченной ответственностью "Завод ДК Орисил" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Завод ДК Орісіл"), Украина, Ивано-Франковская область, г. Калуш, ул. Заводская, д. 12, ЕДРПОУ 37130116



20. Публичное акционерное общество "Запорожкокс" (публiчне акцiонерне товариство "Запорожкокс"), Украина, г. Запорожье, ул. Диагональная, д. 4, ЕДРПОУ 00191224



21. Частное акционерное общество "Зернопродукт МХП" (приватне акцiонерне товариство "Зернопродукт МХП"), Украина, Киевская область, г. Мироновка, ул. Элеваторная, д. 1, ЕДРПОУ 32547211



22. Филиал "Иршанский горно-обогатительный комбинат" публичного акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания" (фiлiя "Iршанський гірничо-збагачувальний комбінат" публiчного акцiонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"), Украина, Житомирская область, г. Иршанск, ул. Шевченко, д. 1, ЕДРПОУ 00194725



23. Государственное предприятие "Калушский опытно - экспериментальный завод Института химии поверхности Национальной академии наук Украины" (державне підприємство "Калуський дослiдноекспериментальний завод Iнституту хiмiї поверхнi Нацiональної Академiї Наук України"), Украина, Ивано-Франковская область, г. Калуш, д. А-8, ЕДРПОУ 05540209



24. Общество с ограниченной ответственностью "Карат" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Карат"), Украина, г. Хмельницкий, ул. Проскуровская, д. 20, ЕДРПОУ 21328928



25. Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс Агромарс" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комплекс Агромарс"), Украина, Киевская область, Вышгородский район, с. Гавриловка, ЕДРПОУ 30160757



26. Публичное акционерное общество "Концерн Галнафтогаз" (публiчне акцiонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"), Украина, г. Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, д. 15-17/18, ЕДРПОУ 31729918



27. Запорожское государственное предприятие "Кремнийполимер" (запорізьке державне підприємство "Кремнійполімер"), Украина, Запорожская область, г. Запорожье, ул. Тепличная, д. 7, ЕДРПОУ 00203625



28. Публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат" (публiчне акцiонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат"), Украина, Днепропетровская область, г. Кривой Рог, ул. Симбирцева, д. 1, ЕДРПОУ 00191307



29. Публичное акционерное общество "Марганецкий горнообогатительный комбинат" (публiчне акцiонерне товариство "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат"), Украина, Днепропетровская область, г. Марганец, ул. Единства, д. 62, ЕДРПОУ 00190911



30. Общество с ограниченной ответственностью "Междуреченский горно-обогатительный комбинат" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат"), Украина, Житомирская область, Хорошовский район, г. Иршанск, ул. Шевченко, д. 1-А, ЕДРПОУ 30597936



31. Публичное акционерное общество "Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов" (публiчне акцiонерне товариство "Миронiвський завод по виготовленню круп i комбiкормiв"), Украина, Киевская область, г. Мироновка, ул. Элеваторная, д. 1, ЕДРПОУ 00951770



32. Группа компаний публичное акционерное общество "Мироновский хлебопродукт" (публiчне акцiонерне товариство "Миронівський хлібопродукт"), Украина, г. Киев, ул. Академика Заболотного, д. 158, ЕДРПОУ 25412361



33. Общество с ограниченной ответственностью "МСП Ника-Тера" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Морський спеціалізований порт "Нiка-Тера"), Украина, г. Николаев, ул. Айвазовского, д. 23, ЕДРПОУ 36270783



34. Общество с ограниченной ответственностью "Мясная фабрика "Фаворит Плюс" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "М'ясна фабрика "Фаворит Плюс"), Украина, Днепропетровская область, Днепровский район, пгт Слобожанское, ул. Василия Сухомлинского, д. 76, ЕДРПОУ 37373551



35. Общество с ограниченной ответственностью "НВО "Экософт" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВО "Екософт"), Украина, Киевская область, г. Ирпень, ул. Покровская, д. 1, ЕДРПОУ 31749798



36. Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие "Нибулон" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю сільськогосподарське підприємство "Нiбулон"), Украина, г. Николаев, ул. Каботажный Спуск, д. 1, ЕДРПОУ 14291113



37. Общество с ограниченной ответственностью "Ника-Агротрейд" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ніка-Агротрейд"), Украина, г. Киев, ул. Заболотного, д. 150а, офис 51, ЕДРПОУ 42163583



38. Общество с ограниченной ответственностью "Нэдэкс-Украина" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Недекс-Україна"), Украина, г. Запорожье, Северное шоссе, д. 20Е, ЕДРПОУ 32942080



39. Публичное акционерное общество "Объединенная горно-химическая компания" (публiчне акцiонерне товариство "Об'єднана гiрничохiмiчна компанiя"), Украина, г. Киев, ул. Николая Гринченко, д. 4, ЕДРПОУ 36716128



40. Публичное акционерное общество "По газоснабжению и газификации "Черкассыгаз" (публiчне акцiонерне товариство "По газопостачанню та газифікації "Черкасигаз" (ПАТ "Черкасигаз")), Украина, Черкасская область, г. Черкассы, ул. Максима Зализняка, д. 142, ЕДРПОУ 03361402



41. Акционерное общество "Покровский горно-обогатительный комбинат" (акцiонерне товариство "Покровський гiрничозбагачувальний комбiнат" (АТ "Покровський ГЗК")), Украина, Днепропетровская область, г. Покров, ул. Центральная, д. 11, ЕДРПОУ 00190928



42. Общество с ограниченной ответственностью фирма "Проминвест пластик" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фірма "Промінвест пластик"), Украина, г. Киев, ул. Мечникова, д. 16, офис 420, ЕДРПОУ 30989828



43. Частное акционерное общество "Ривнеазот" (приватне акцiонерне товариство "Рiвнеазот"), Украина, Ровненская область, с. Караевичи, ЕДРПОУ 05607824



44. Общество с ограниченной ответственностью "Синьков АГРО" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Синьків АГРО"), Украина, Тернопольская область, Залищицкий район, с. Синьков, ул. Центральная, д. 1, ЕДРПОУ 38996366



45. Государственное предприятие "Смолы" (державне підприємство "Смоли"), Украина, Днепропетровская область, г. Каменское, просп. Аношкина, д. 179, ЕДРПОУ 30168850



46. Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью "Старинская птицефабрика" (сільськогосподарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Старинська птахофабрика"), Украина, Киевская область, Бориспольский район, с. Мирное, ул. Центральная, д. 1, ЕДРПОУ 30925770



47. Общество с ограниченной ответственностью "Старлайт Медиа" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Старлайт Медіа"), Украина, г. Киев, ул. Паньковская, д. 11, ЕДРПОУ 33295632



48. Публичное акционерное общество "Стома" (публiчне акцiонерне товариство "Стома"), Украина, г. Харьков, ул. Ньютона, д. 3, ЕДРПОУ 00481318



49. Публичное акционерное общество "Сумыхимпром" (публічне акціонерне товариство "Сумихімпром"), Украина, г. Сумы, ул. Харьковская, п/о 12, ЕДРПОУ 05766356



50. Общество с ограниченной ответственностью "Тимал" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТІМАЛ"), Украина, г. Николаев, просп. Мира, д. 2-А, ЕДРПОУ 33172409

51. Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроимпорт ЛТД" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД"), Украина, г. Киев, ул. Заболотного, д. 150а, офис 51, ЕДРПОУ 35917124



52. Частное акционерное общество "Украгро НПК" (приватне акцiонерне товариство "Украгро НПК"), Украина, Черкасская область, Жашковский район, г. Жашков, ул. Промышленная, д. 1, ЕДРПОУ 31961067



53. Общество с ограниченной ответственностью "Украгробизнес" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Украгробiзнес"), Украина, г. Киев, пер. Тараса Шевченко, д. 3, ЕДРПОУ 35758853



54. Частное акционерное общество "Украинский бекон" (приватне акцiонерне товариство "Український бекон"), Украина, Донецкая область, Константиновский район, с. Водяное второе, ул. Зеленая, д. 1А, ЕДРПОУ 33380539



55. Частное акционерное общество "Укргаз-Энерго" (приватне акцiонерне товариство "Укргаз-Енерго"), Украина, г. Киев, ул. Бассейная, д. 1-3/2А, секция С-1, ЕДРПОУ 34003224



56. Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" (державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт"), Украина, Киевская область, г. Бровары, ул. Гагарина, д. 16, ЕДРПОУ 37199618



57. Публичное акционерное общество "Укрхимэнерго" (публiчне акцiонерне товариство "Укрхiменерго"), Украина, Луганская область, г. Северодонецк, ул. Промышленная, д. 36, ЕДРПОУ 05744691



58. Публичное акционерное общество "Фармак" (публiчне акцiонерне товариство "Фармак"), Украина, г. Киев, ул. Кирилловская, д. 63, ЕДРПОУ 00481198



59. Общество с ограниченной ответственностью "Флексс" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Флєксс"), Украина, Харьковская область, Дергачевский район, с. Подворки, ул. Сумской шлях, д. 45-Д, офис 307, ЕДРПОУ 38734484



60. Публичное акционерное общество "Харьковский тракторный завод им. С.Орджоникидзе" (публiчне акцiонерне товариство "Харківський тракторний завод"), Украина, г. Харьков, просп. Московский, д. 275, ЕДРПОУ 05750295



61. Общество с ограниченной ответственностью "Химвектор" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Хімвектор"), Украина, г. Киев, ул. Мечникова, д. 2А, ЕДРПОУ 41556090



62. Частное акционерное общество "Химдивизион" (приватне акцiонерне товариство "Хімдивізіон"), Украина, Днепропетровская область, г. Каменское, ул. Горобца, д. 1, ЕДРПОУ 34059188



63. Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Втор" (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Еко-Втор"), Украина, г. Киев, ул. Николая Шепелева, д. 6, ЕДРПОУ 35506576



64. EastOne Group Ltd, Third Floor 95, The Promenade Cheltenham Cheltenham, GL50 1HH, United Kingdom



65. Ferrexpo plc, Bahnhofstrasse 13, CH-6340 Baar, Switzerland



66. Группа компаний "FOZZY Group" (частное акционерное общество "Фоззи Груп", приватне акцiонерне товариство "Фоззі Груп"), Украина, Киевская область, Киево-Святошинский район, г. Вишневое, ул. Промышленная, д. 5, ЕДРПОУ 33870713



67. Kernel Holding S.A, Украина, г. Киев, пер. Тараса Шевченко, д. 3



68. Toledo mining corporation plc, Rouen House, Rouen Road, Norwich, Norfolk, NR1 1RB, United Kingdom

