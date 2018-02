Tesla, яку запустив Маск, внесли до каталогу супутників

Космічне ко­ман­ду­ван­ня вій­сько­во-повітря­них сил США внес­ло ав­то­мобіль Tesla Roadster, який був за­пуще­ний в кос­мос на ра­кеті Falcon Heavy, до пе­реліку су­пут­ників.

Про це повідомляє platfor.ma.

6 лю­того SpaсeX за­пус­ти­ла на орбіту чер­во­ний ав­то­мобіль Tesla Roadster. Ма­шина ви­кону­вала роль ко­рис­но­го на­ван­та­жен­ня на ра­кеті-носії Falcon Heavy, яку в ком­панії на­зива­ють най­по­тужнішою в світі.

Falcon Heavy мо­же ви­води­ти на низь­ку орбіту 64 тон­ни ван­та­жу, на траєкторію до Міся­ця – 16 тонн, а до Мар­са – 14 тонн.

Космічне ко­ман­ду­ван­ня ВПС США внес­ло ав­то­мобіль в пе­релік су­пут­ників.

На це звер­нув ува­гу вче­ний з Гар­вард-Смітсонівсь­ко­го цен­тру ас­трофізи­ки Джо­натан Мак­да­уелл. Він опубліку­вав у Twitter скріншот спис­ку, в яко­му ма­шина зна­чить­ся під ос­таннім, 43205-м но­мером.

US satellite catalog right now pic.twitter.com/KlLpDsEURM