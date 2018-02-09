Tesla, яку запустив Маск, внесли до каталогу супутників
Космічне командування військово-повітряних сил США внесло автомобіль Tesla Roadster, який був запущений в космос на ракеті Falcon Heavy, до переліку супутників.
Про це повідомляє platfor.ma.
6 лютого SpaсeX запустила на орбіту червоний автомобіль Tesla Roadster. Машина виконувала роль корисного навантаження на ракеті-носії Falcon Heavy, яку в компанії називають найпотужнішою в світі.
Falcon Heavy може виводити на низьку орбіту 64 тонни вантажу, на траєкторію до Місяця – 16 тонн, а до Марса – 14 тонн.
Космічне командування ВПС США внесло автомобіль в перелік супутників.
На це звернув увагу вчений з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики Джонатан Макдауелл. Він опублікував у Twitter скріншот списку, в якому машина значиться під останнім, 43205-м номером.
US satellite catalog right now pic.twitter.com/KlLpDsEURM— Jonathan McDowell (@planet4589) 7 февраля 2018 г.
"Так, ми додали Tesla Roadster в каталог супутників", – підтвердили в космічному командуванні.
Співробітники відомства уточнили, що вони можуть відслідковувати автомобіль за допомогою радарів і телескопів, як і інші об’єкти.
Нагадаємо, 6 лютого SpaceX здійснила історичний запуск Falcon Heavy.
Корисним навантаженням під час тестового запуску Falcon Heavy служив особистий електромобіль Ілона Маска Tesla Roadster.
ЕП писала про те, що станеться з Tesla Маска в космосі.
Економічна правда