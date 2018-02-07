Стало известно, что произойдет с Tesla Маска в космосе
Эксперты назвали самые большие угрозы для автомобиля Илона Маска Tesla Roadster, который был запущен в космос в ракете Falcon Heavy.
Об этом сообщает Live Science.
Вероятнее всего развитием событий является столкновение с космическими объектами и мусором или радиация.
"Даже если автомобиль сможет избежать каких-либо серьезных столкновений, то маловероятно, что он не столкнется микрометеоритами и другим космическим мусором", - сказал профессор химии Университета Индианы Уильям Кэрролл.
По словам Кэролла, даже если предположить, что эти столкновения не полностью разорвут автомобиль, то его добьет радиация.
На Земле существует мощное магнитное поле и атмосфера, которые в значительной степени защищают людей (и Tesla Roadster) от радиации Солнца и космических лучей. Но космические объекты такой защиты не имеют.
По убеждению Кэролла, Tesla подвергнется различным видам излучения и распадется на части менее, чем за год.
Другой химик, Ричард Сахлебен, в целом подтвердил все предположения Кэролла, однако выразил уверенность в том, что даже через много лет капсулу с автомобилем можно будет узнать где-то в космосе.
Напомним, 6 февраля SpaceX осуществила исторический запуск Falcon Heavy - самой мощной ракеты в мире.
Экономическая правда