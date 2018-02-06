SpaceX здійснила історичний запуск Falcon Heavy - найпотужнішої ракети в світі

Тестовий запуск важкої ракети-носія Falcon Heavy відбувся 6 лютого о 22.45.

Запуск Falcon Heavy - це унікальна історична подія через ряд причин.

По-перше, коли ракета відірветься від землі, вона стане найпотужнішою в світі діючою ракетою-носієм. Falcon Heavy зможе виводити на низьку навколоземну орбіту 63,8 тонн корисного навантаження. Це в два рази більше, ніж може вивести на орбіту найближчий діючий конкурент - Delta IV Heavy. Наприклад, Falcon 9 виводить 22,8 тонн.

Ще для порівняння, Falcon 9 може відправити на Марс 4 т корисного навантаження тоді, як Falcon Heavy - 16,8 т.

По-друге, вартість запуску вантажів на орбіту істотно падає. Вартість виведення вантажу Falcon Heavy в три рази дешевше, ніж у Delta IV Heavy. Це стало можливим за рахунок багаторазового використання трьох перших ступенів Falcon Heavy. Всі вони повернуться на землю. Причому дві з них - бічні прискорювачі - вже літали в космос.

Раніше президент SpaceX Гвінн Шотвел, говорив, що повторне використання першого ступеня ракети-носія Falcon 9 дозволило знизити вартість запуску на 30% - з 61,2 млн дол до 42,8 млн дол.

При цьому валовий прибуток SpaceX з кожного запуску оцінюється в 40%. Вартість першого ступеня - 75% від ціни запуску, а ціна 395 т палива для неї - всього 200-300 тис дол.

По-третє, Falcon Heavy - це перша (після Saturn V, яке відійшла в минуле, з "місячної програми", ЕП) діюча ракета, яка здатна доставити людей на Місяць і Марс. Таким чином, SpaceX відновлює можливості людства для здійснення таких місій.

Корисним навантаженням під час тестового запуску Falcon Heavy служитиме особистий електромобіль Ілона Маска Tesla Roadster. Запуск відбудеться зі стартового майданчика 39A космічного центру Кеннеді у Флориді. Саме з цього майданчика стартували ракети Saturn V і несли астронавтів на Місяць.

Як це виглядатиме? Приблизно ось так.



