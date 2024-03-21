Зміна гри: як GenAI трансформує роздрібну торгівлю

У новому десятилітті штучний інтелект (ШІ) стає не тільки трендом у роздрібній торгівлі, а й стратегічним імперативом.

Дослідження Statista свідчить, що понад 40% директорів закладів роздрібної торгівлі стратегічно впроваджують ШІ, перейшовши від експериментів до цілеспрямованого використання.

Із стрімким розвитком галузі штучного інтелекту ритейлери почали визнавати не лише важливість, а й трансформаційний потенціал цієї технології.

За даними Google Cloud Gen AI, 82% організацій, які розглядають або вже використовують генеративний ШІ, вважають, що він істотно змінює або трансформує їхню галузь.

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Як ритейлери використовують ШІ

Нові дизайни та пакування.

Генеративний ШІ не просто аналізує, а й генерує абсолютно нові дизайни. Масмаркет-магазини використовують цю можливість для створення унікальних дизайнів одягу, аксесуарів та непродовольчих товарів. 3D-моделі продуктів, створені на основі фото покупців, набувають популярності.

Контент для залучення.

Генеративний ШІ створює яскравий та ефективний контент, від описів товарів до постів у соцмережах, економлячи ресурси ритейлера та підтримуючи SEO-оптимізацію. Чат GPT, попри всі недоліки, покриває частину такої роботи.

Персоналізовані рекомендації.

Використовуючи демографічні дані покупця, GenAI створює персоналізовані рекомендації та рекламні повідомлення, що підвищує ефективність продажів.

Чат-боти та підтримка клієнтів.

GenAI допомагає впроваджувати чат-боти на основі ШІ для оптимізації служби підтримки, що знижує навантаження на операторів та поліпшує обслуговування.

Ефективне використання торговельної площі.

Генеративний ШІ допомагає планувати розташування магазинів та оптимізувати викладку товарів, що забезпечує зручність та стимулює продажі.

Керування запасами та ланцюжками постачання.

ШІ аналізує дані про попит, допомагає керувати запасами та оптимізувати ланцюжки постачання. Наскільки ефективно – покаже час.

Віртуальні помічники для покупців.

GenAI використовується для створення віртуальних помічників, які надають покупцям персоналізовану консультацію, полегшуючи процес вибору товарів. ШІ може замінити частину працівників, які працюють у підтримці (Customer support).

Перейдімо від теорії до практики. Перед впровадженням штучного інтелекту в роботу нашої мережі я дослідив, хто вже став на цей шлях.

Які ритейлери впроваджують штучний інтелект

H&M і Zara

Компанії H&M і Zara, що входять до складу Inditex, використовують інструменти ШІ для вдосконалення взаємодії з клієнтами та оптимізації ланцюжків постачань.

За допомогою ідентифікаторів SKU, які призначаються кожному товару, компанії відстежують усі придбання, аналізують їх і прогнозують тренди для кожного магазину. Це дозволяє точно коригувати обсяги виробництва відповідно до реального попиту та уникати перевищень або нестач товарів.

Amazon

Amazon, великий гравець на ринку електронної комерції, використовує GenAI для створення персоналізованих підбірок відгуків. Покупець отримує унікальний розділ з відгуками, враховуючи його індивідуальні вподобання. Однією кнопкою можна отримати значущий вибір, обходячи безліч непотрібних оглядів.

Walmart

Walmart використовує GenAI для створення помічника My Assistant. Цей інтелектуальний асистент призначений для співробітників мережі. Він шукає, аналізує та генерує дані в обширній екосистемі Walmart.

Крім того, асистент бере участь у внутрішньому навчанні команди, відповідає на складні питання та допомагає в адаптації нових співробітників.

"Епіцентр"

Компанія "Епіцентр" використовує GenAI для генерації товарного контенту. ШІ автоматично створює описи товарів, перевіряє помилки та оптимізує контент для підвищення позицій у пошукових результатах. Це дозволяє покращити привабливість товарів та забезпечити їх кращу видимість онлайн. Впровадження інноваційної технології суттєво підвищило ефективність діяльності.

Особливий акцент слід зробити на впровадженні GenAI у маркетингові стратегії. Використання Chat GPT виявилося надзвичайно корисним для створення контенту, починаючи від соціальних мереж і закінчуючи описами товарів.

Це не лише полегшило процес формування змісту, а й підвищило його якість та поліпшило залучення аудиторії. За короткий період я помітив позитивний вплив на взаємодію з клієнтами та підвищення конверсії. GenAI став не просто інновацією, а важливим інструментом для досягнення успіху в бізнесі.

Відчутні зміни в маркетингових стратегіях та позитивний вплив на бізнес-процеси підтверджують, що використання GenAI є необхідною складовою для підтримання конкурентоспроможності та досягнення нових вершин в індустрії.