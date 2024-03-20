Intel планує витратити 100 мільярдів доларів на будівництво заводів з виробництва чипів ШІ

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Компанія Intel планує витратити 100 мільярдів доларів США протягом п'яти років на будівництво та розширення заводів у чотирьох штатах США, які займатимуться, зокрема, створенням мікрочипів штучного інтелекту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Центральною частиною цього плану є перетворення пустирів біля Колумбуса, штат Огайо, на те, що генеральний директор Pat Gelsinger назвав для журналістів у вівторок "найбільшим у світі виробничим майданчиком для мікрочіпів штучного інтелекту", роботи над яким можуть розпочатися вже у 2027 році.

План Intel також передбачає модернізацію об'єктів у Нью-Мексико та Орегоні, а також розширення операцій в Аризоні, де її давній конкурент Taiwan Semiconductor Manufacturing Co також будує величезний завод, який, як сподівається компанія, отримає фінансування від президента Джо Байдена.

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