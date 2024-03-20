Google оштрафували у Франції на 250 мільйонів євро: порушення пов’язані з ШІ

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Антимонопольний орган Франції оштрафував компанію Alphabet Google на 250 мільйонів євро (271,73 млн дол) за порушення, пов’язані з правилами інтелектуальної власності ЄС у її відносинах із видавцями ЗМІ, посилаючись на занепокоєння щодо сервісу ШІ компанії.

Про це повідомляє Reuters.

Наглядовий орган заявив, що чат-бот Google Bard на базі ШІ, перейменований на Gemini, навчався на вмісті видавців і інформаційних агентств, не повідомляючи їх.

Google зобов’язався не оскаржувати факти в рамках мирового провадження, компанія також запропонувала низку заходів для усунення певних недоліків.

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Штраф пов’язаний із суперечкою щодо авторських прав у Франції щодо онлайн-контенту у справі, викликаній скаргами деяких найбільших новинних організацій країни, включаючи Agence France Presse (AFP).

Спір, здавалося, вирішили в 2022 році, коли американський технологічний гігант відмовився від апеляції на початковий штраф у розмірі 500 млн євро.

Але в заяві в середу наглядовий орган заявив, що Google порушив умови чотирьох із семи зобов’язань, узгоджених у врегулюванні, включаючи сумлінне ведення переговорів з видавцями та надання прозорої інформації.

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Наглядовий орган, зокрема, процитував чат-бот Google зі штучним інтелектом Bard, запущений у 2023 році, який, за його словами, був навчений на даних від невизначених ЗМІ та інформаційних агентств без інформування компанії або регулятора.

Нагадуємо:

Компанія Google обмежила можливості свого чат-боту Gemini у зв’язку з потенційним поширенням дезінформації про прийдешні вибори по всьому світові.