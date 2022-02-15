Як росте ринок роздрібної торгівлі у світі

За прогнозами, до 2022 року світові роздрібні продажі товарів і послуг становитимуть близько 26,7 трлн доларів США, у порівнянні з приблизно 23,6 трлн доларів США у 2018 році.

І цей ринок невпинно росте. Хоча фізична торгівля в магазинах є домінуючим каналом на цьому ринку, онлайнові форми роздрібної торгівлі також стають все більш популярними.

За 2020 рік світовий обсяг електронної комерції зріс, за даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку, до 26,7 трильйона доларів, склавши 19% від усіх роздрібних продажів.

Канали онлайн-роздрібної торгівлі або e-commerce займають значну частку сектору роздрібної торгівлі на світових ринках.

Більшість роздрібних продавців використовують омніканальну модель, яка спрямована на безперебійну інтеграцію офлайн- та онлайн-каналів.

До того ж покупець став вибагливішим. Зокрема, опитування, проведене на початку 2021 року, показало, що швидша доставка була головним аспектом, через який покупці з усього світу перейшли на онлайн-покупки (11,2% респондентів).

На другому місці – безкоштовне повернення, на яке посилаються 8,1% опитаних споживачів, за ним йдуть надійні огляди та рейтинги – 7,3%.

Однак, судячи з динаміки світових обсягів з роздрібного продажу, онлайн-продажі зростатимуть й у майбутньому можуть перевершити офлайнові продажі.

Зростають обсяги роздрібної торгівлі

За даними Statista, зараз світовий рейтинг у галузі роздрібної торгівлі виглядає так:

США — 5,6 трлн доларів США;

Європа — 3,91 трлн доларів США;

Китай — 2,06 трлн доларів США;

Індія — 1,2 трлн доларів США;

Мексика — 0,35 трлн доларів США.

У Штатах роздрібні продажі неухильно зростали з 2009 року, оскільки економіка відновилася після спаду через рецесію після фінансової кризи 2007-2008 років.

Також причиною цьому є той факт, що Сполучені Штати є батьківщиною для багатьох провідних роздрібних компаній у світі, включаючи Walmart, Costco та Amazon.

Більшість продажів цих компаній здійснюється на внутрішньому ринку, тому вони також є домінуючими гравцями в американській індустрії роздрібної торгівлі.

Зокрема, Amazon спостерігає екстремальні рівні зростання доходів у тандемі зі зростанням e-commerce в усьому світі.

Китай – великий та швидкозростаючий роздрібний ринок з високим рівнем цифровізації. Пандемія призвела до того, що інтернет-торгівля стала стратегічним пріоритетом кожного роздрібного продавця.

Невипадково журнал The Economist виніс на обкладинку першого номера за 2021 рік заголовок "Чому ритейлери світу повинні орієнтуватися на Китай". У Піднебесній онлайн-продажі щорічно приростали на 25% за останні сім років.

У 2021 році ринок роздрібної торгівлі в Індії сягнув 1,2 трильйона доларів США проти 950 мільярдів доларів, зафіксованих трьома роками раніше. Очікується, що до 2026 року ця величина перевищить 1,7 трильйона, що становить збільшення більш ніж на 80%, у порівнянні з 2018 роком.

У 2018 році роздрібні продажі в Європі склали близько 3,25 трильйона євро (3,91 трлн доларів США). За прогнозами, до 2023 року ця цифра сягне приблизно 3,55 трильйона євро.

Amazon залишається найдорожчим роздрібним брендом у світі

Станом на 2021 рік Amazon був найдорожчим роздрібним брендом у світі з оціночною вартістю бренду близько 254 мільярдів доларів США. Друге місце посів Taobao, бренд веб-сайту для онлайн-магазинів, що належить Alibaba, з вартістю бренду 53,3 мільярда доларів.

Amazon — міжнародна компанія з електронної комерції, яка пропонує онлайн-роздрібну торгівлю, комп’ютерні послуги, побутову електроніку, цифровий контент, а також інші послуги, такі як щоденні пропозиції та продукти.

Маючи чистий дохід понад 385 мільярдів доларів США, Amazon закріплюється як провідний роздрібний продавець електронної комерції в Сполучених Штатах.

У світі спостерігається дві ключові тенденції — ріст роздрібної торгівлі (відповідне, більше споживання +6,6%) та ріст частки онлайн-продажів.

Як розвивається роздрібна торгівля в Україні?

Основний тренд — ріст онлайн-продажів.

У 2021 році на розвиток e-commerce впливав приріст кількості активних користувачів, покращення їхнього купівельного досвіду та підвищення довіри до замовлень в онлайні.

Покупці стали частіше користуватися послугами інтернет-магазинів та сервісів доставки. Звичка робити покупки в онлайні, що з'явилася під час пандемії, зміцнилася та увійшла в повсякденне життя людей.

Я вже про це писав у своїй колонці, що в Україні ті ж самі тенденції, що й у світі. За даними деяких аналітичних центрів, майже вдвічі зросли онлайн-продажі.

Відтак, згідно з дослідженням KPMG Global "Споживачі та нова реальність", продуктовий e-commerce виріс на 107% в порівнянні з торішніми показниками.

Фактично, споживачі стали купувати вдвічі більше в онлайні, попри це все ж частка онлайн-покупок зараз не більше 10%. Однак, ця цифра потенційно може зростати.

Адже, українці все частіше стали замовляти одяг, електроніку в Алі або в інших сервісах, крім того, зросли й продажі онлайн продуктів харчування тощо. І цей процес вже не зупинити.