OpenAI готується до випуску нової моделі ШІ GPT-5

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Компанія-розробник чат-боту ChatGPT OpenAI готується випустити в найближчі місяці наступну версію моделі генеративного штучного інтелекту GPT-5.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на джерела.

За словами двох джерел, компанія планує випустити GPT-5 десь у середині року, ймовірно, влітку.

За словами іншого знайомого з процесом співробзмовника, деякі корпоративні клієнти нещодавно отримали демо-версії останньої моделі та повʼязаних із нею удосконалень інструменту ChatGPT.

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"Вона дійсно хороша, навіть істотно краща", – поділився один генеральний директор, який нещодавно побачив версію GPT-5.

Він додав, що OpenAI продемонструвала нову модель зі сценаріями використання та даними, унікальними для його компанії.

За його словами, також компанія згадала про інші, ще не реалізовані можливості моделі, включаючи можливість викликати ШІ-агентів для автономного виконання завдань, що розробляються OpenAI.

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Натомість дати випуску нової моделі компанія ще не має.

Крім цього, за словами ще одного джерела, OpenAI все ще навчає GPT-5. Після закінчення навчання модель буде перевірена на безпеку всередині компанії, а потім потрапить до "червоної команди" – процесу, в ході якого співробітники і, як правило, група сторонніх фахівців кидають виклик інструменту різними способами, щоб знайти проблеми, перш ніж він стане доступним для всіх.

Нагадуємо:

Чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT від OpenAI, ймовірно, витрачає понад півмільйона кіловат-годин електроенергії, щоб відповісти на близько 200 мільйонів запитів на день.