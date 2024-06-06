Рада ратифицировала рамочное соглашение для запуска Ukraine Facility на 50 млрд евро

В четверг, 6 июня, Верховная Рада ратифицировала Рамочное соглашение о финансировании со стороны Европейского Союза в рамках реализации Ukraine Facility, заключенное между Украиной и ЕС общим размером 50 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Согласно сообщению, соглашение официально запускает выполнение Плана Украины и определяет механизмы финансового сотрудничества между Украиной и ЕС.

В соответствии с Рамочным Соглашением Украина обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности и контроля в использовании средств, предоставленных Европейским Союзом.

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Для этого будут созданы механизмы для предотвращения коррупционных рисков и усилена Институциональная способность в части мониторинга и контроля. Соглашение предусматривает тесное взаимодействие между органами государственной власти Украины и институтами ЕС, что также будет способствовать европейской интеграции.

По словам первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко, вскоре Украина и ЕС также заключат Финансовое и Кредитное соглашения, которые позволят привлечь 1,89 млрд евро предварительного финансирования уже в этом месяце и в дальнейшем получать регулярные выплаты за выполнение индикаторов Плана Украины.

Напомним:

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В феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Согласно утвержденному регламенту, программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 до 2027 года.

В апреле Европейская комиссия поддержала предложенный правительством Украины план реформ Ukraine Plan в рамках механизма Ukraine Facility, который определяет условия получения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи в течение 2024-2027 годов.

Послы-стран членов ЕС поддержали План для Ukraine Facility, согласившись с положительной оценкой документа, предложенной Еврокомиссией.

Совет Европейского Союза окончательно принял план Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро. В этом году правительство рассчитывает привлечь 16 миллиардов евро.

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко и Комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи подписали Рамочное соглашение о финансировании со стороны ЕС в рамках реализации Ukraine Facility.

Экономическая правда