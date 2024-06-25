Венгрия ветирует семь решений ЕС по Украине на сумму 6,6 миллиарда евро

Обструкционизм венгерского премьера-евроскептика за последние месяцы достиг беспрецедентного уровня: Венгрия задерживает семь решений по Украине на сумму 6,6 млрд евро.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Европейские страны разрабатывают способы изолировать решения ЕС от все более частого использования Виктором Орбаном права вето, поскольку Венгрия возьмет на себя председательство в Совете ЕС на ротационной основе 1 июля.

За последние месяцы венгерский премьер-министр заблокировал или отложил рассмотрение рекордного количества вопросов внешней политики и политики безопасности, требующих единодушия, частично с целью заставить получить доступ к фондам ЕС, замороженных из-за проблем с верховенством права.

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В ответ, бельгийское председательство в Совете ЕС, которое скоро завершит свою каденцию, предложило несколько вариантов, как обойти или усложнить применение Будапештом права вето, согласно документу, попавшему в распоряжение Financial Times.

Среди них - положения договора ЕС, которые позволяют принимать некоторые решения квалифицированным большинством вместо единогласия, а также требовать от стран больше объяснений, когда они используют свое право вето, и уточнять обстоятельства, при которых они могут блокировать политику.

Бельгийский документ является последней попыткой установить предохранители против многолетней кампании Орбана, направленной на ослабление санкций ЕС против России и против финансовой и военной поддержки Украины со стороны блока. Это происходит на фоне призывов из других столиц принять более жесткий подход к Будапешту.

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"Дошло до того, что ничего не происходит без мысли о том, как они могут это разрушить", - сказал один из высокопоставленных дипломатов блока, который участвует в переговорах с Будапештом. "Мы находимся в моменте, когда нужно либо отказаться от амбиций, либо мыслить творчески, чтобы от них избавиться".

Другие страны-члены ЕС начали требовать более агрессивных решений в обход Будапешта, например, в понедельник они предложили использовать новую юридическую лазейку, позволяющую блоку продвигаться вперед в реализации планов по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву.

В дополнение к бельгийским предложениям, другие страны блока предложили бойкотировать министерские встречи, которые проводятся в Венгрии, и подготовить конфиденциальные приложения к документам ЕС, которые определяют альтернативные пути для достижения согласия между другими 26 членами блока.

Напомним:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует заставить организации, которые он считает, что финансируют войну в Украине, покрыть расходы на штраф, который Европейский Союз наложил на страну за несоблюдение политики предоставления убежища.

ЕС разработал юридический обходной путь, чтобы обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли, полученной от замороженных активов России, что может также расчистить путь для G7 для выплаты Киеву $50 млрд.

Экономическая правда.