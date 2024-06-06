Рада ратифікувала угоду для запуску Ukraine Facility на 50 млрд євро

У четвер, 6 червня, Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду щодо фінансування з боку Європейського Союзу в рамках реалізації Ukraine Facility, укладену між Україною та ЄС загальним розміром 50 млрд євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Згідно з повідомленням, угода офіційно запускає виконання Плану України та визначає механізми фінансової співпраці між Україною та ЄС.

Відповідно до Рамкової Угоди Україна зобов'язується забезпечити високий рівень прозорості та контролю у використанні коштів, наданих Європейським Союзом.

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Для цього будуть створені механізми для запобігання корупційним ризикам та посилена Інституційна спроможність в частині моніторингу та контролю. Угода передбачає тісну взаємодію між органами державної влади України та інституціями ЄС, що також сприятиме європейській інтеграції.

За словами першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко, невдовзі Україна та ЄС також укладуть Фінансову та Кредитну угоди, які дозволять залучити 1,89 млрд євро попереднього фінансування вже цього місяця й надалі отримувати регулярні виплати за виконання індикаторів Плану України.

Нагадаємо:

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У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Відповідно до затвердженого регламенту, програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.

У квітні Європейська комісія підтримала запропонований урядом України план реформ Ukraine Plan у межах механізму Ukraine Facility, який визначає умови отримання 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги протягом 2024-2027 років.

Посли-країн членів ЄС підтримали План для Ukraine Facility, погодившись з позитивною оцінкою документа, запропонованою Єврокомісією.

Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро. Цього року уряд розраховує залучити 16 мільярдів євро.

Перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко та Комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї підписали Рамкову угоду щодо фінансування з боку ЄС в рамках реалізації Ukraine Facility.

Економічна правда