Европарламент проголосовал за выделение 50 миллиардов евро Украине
Европейский парламент на пленарном заседании во вторник одобрил выделение пакета макрофинансовой поддержки Украины объемом 50 млрд евро.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу парламента.
Решение приняли 536 голосами "за", 40 депутатов были против, а 39 воздержались.
Напомним, 1 февраля лидеры ЕС преодолели длительное сопротивление Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.
Профильные комитеты Европарламента поддержали решение о создании программы помощи 22 февраля.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС рассчитывает предоставить первые средства Украине в марте.
В правительстве ранее тоже заявляли, что Украина рассчитывает в марте получить от ЕС первый транш макрофинансовой поддержки в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.
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