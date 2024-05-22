Украина и ЕС заключили рамочное соглашение для финансирования в рамках Ukraine Facility

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко и Комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи подписали Рамочное соглашение о финансировании со стороны ЕС в рамках реализации Ukraine Facility.

Об этом сообщает Минэкономики.

Соглашение определяет механизмы финансового сотрудничества между ЕС и Украиной, в частности по управлению и контролю использования средств в рамках Ukraine Facility, а также совместных мероприятий для предотвращения коррупции. Следующим шагом станет ратификация документа Верховной Радой, после чего соглашение вступит в силу, пояснили в министерстве.

"Соглашение определяет практические параметры финансовой поддержки в рамках Ukraine Facility - это инструкция, по которой будет осуществляться координация, мониторинг, отчетность и многое другое. В основном оно отражает процедуры, которые будут направлены на эффективное, прозрачное и подотчетное использование финансовых ресурсов, что является необходимым условием для дальнейшей европейской интеграции", - заявила Свириденко.

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Так, согласно договору Украина обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности и контроля в использовании средств, предоставленных ЕС и защиту его финансовых интересов. Это включает внедрение системы управления и контроля, регулярную отчетность, соблюдение санкционных требований ЕС, борьбу с коррупцией.

"Соглашение предусматривает тесное взаимодействие между органами государственной власти Украины и институтами ЕС, что также будет способствовать европейской интеграции. Для этого Украина будет активно сотрудничать с Европейской комиссией, Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и Европейским судом аудиторов.

В частности, привлеченные органы будут осуществлять обмен информацией об использовании средств, координировать свои действия по внедрению финансовых инициатив, проводить совместные аудиты и проверки, а также разрабатывать и внедрять меры по предотвращению коррупции и мошенничества", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Министерство экономики станет ключевым органом взаимодействия с Еврокомиссией и будет обеспечивать эффективное управление и мониторинг использования средств, предоставленных Европейским Союзом.

Соглашение также предусматривает создание Аудиторского совета, в состав совета войдут профессиональные аудиторы, эксперты по финансовому контролю, а также антикоррупционные эксперты. Совет будет обеспечивать эффективный аудит и мониторинг и сотрудничать с другими надзорными и антикоррупционными органами для обеспечения комплексного подхода к контролю за использованием средств.

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Напомним:

В феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Согласно утвержденному регламенту, программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 до 2027 года.

В апреле Европейская комиссия поддержала предложенный правительством Украины план реформ Ukraine Plan в рамках механизма Ukraine Facility, который определяет условия получения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи в течение 2024-2027 годов.

Послы-стран членов ЕС поддержали План для Ukraine Facility, согласившись с положительной оценкой документа, предложенной Еврокомиссией.

Совет Европейского Союза окончательно принял план Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро. В этом году правительство рассчитывает привлечь 16 миллиардов евро.

Экономическая правда