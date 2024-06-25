ЕС обвиняет Microsoft в ведении не честной конкуренции

ЕС обвинил Microsoft в нарушении антимонопольного законодательства из-за приложения для общения и сотрудничества Teams.

Об этом сообщает TechCrunch.

В официальном заявлении представители ЕС заявили, что подозревают компанию технологического гиганта в нарушении антимонопольного законодательства путем объединения своего инструмента для общения и сотрудничества Teams с популярными программами для работы с электронными документами Office 365 и Microsoft 365.

ЕС начал антимонопольное расследование по объединению Microsoft в пакет Teams в июле 2023 года - через два года после жалобы конкурента Teams, компании Slack.

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Microsoft отреагировала на эту проверку, объявив о частичном разделении Teams. Однако после дополнительной проверки комиссия уверена, что Microsoft должен разделять дальше.

ЕС подозревает, что пакетное предложение Microsoft предоставило Teams преимущество в распространении по сравнению с продуктами конкурентов.

Также сообщается, что комиссия предварительно считает, что это могло быть дополнительно усилено ограничениями функциональной совместимости между продуктами конкурентов Teams и предложениями Microsoft.

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"Такое поведение могло помешать конкурентам Teams соревноваться и, в свою очередь, внедрять инновации. Такими действиями компания вредила пользователям на территории ЕС", – добавляют в комиссии.

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