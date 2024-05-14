ЕС принял план Украины для Ukraine Facility: на какие средства рассчитывает правительство

Совет Европейского Союза окончательно принял план Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро. В этом году правительство рассчитывает привлечь 16 миллиардов евро.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Одобрение Плана позволяет полноценно запустить Ukraine Facility - наше государство получит 1,89 млрд евро предварительного финансирования", - сообщил он.

Остальную бюджетную поддержку Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в плане Украины.

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В целом финансовая помощь от ЕС в 2024 году достигнет 16 млрд евро, из которых 3 млрд евро - гранты, рассчитывает Министерство финансов Украины.

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Напомним:

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В феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Согласно утвержденному регламенту, программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 до 2027 года.

В апреле Европейская комиссия поддержала предложенный правительством Украины план реформ Ukraine Plan в рамках механизма Ukraine Facility, который определяет условия получения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи в течение 2024-2027 годов.

Послы-стран членов ЕС поддержали План для Ukraine Facility, согласившись с положительной оценкой документа, предложенной Еврокомиссией.

Экономическая правда.