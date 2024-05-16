Рынок украинских производителей-экспортеров зоотоваров растет второй год подряд – ассоциация

Украина наращивает долю в мировом рынке производителей товаров и услуг для животных: экспорт а 2023 год вырос в среднем на 20 процентов по сравнению с 2022.

Об этом сообщает объединение украинских брендов-производителей товаров для домашних животных, Украинский Pet Alliance, со ссылкой на данные участников альянса.

Отмечается, что компании принесли более 6 миллионов евро налогов в бюджет Украины, что на 27,6% больше чем за 2022 год (277 млн грн в 2023 г., 217 млн грн в 2022 г.).

"Рынок второй год подряд демонстрирует рост. Сейчас в альянс вошло 90 процентов крупнейших украинских производителей пет-товаров. Выручка выросла за год в среднем в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

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Сообщается также, что рынок второй год подряд демонстрирует рост в денежном эквиваленте - в 2023 году в Украине общий объем сферы зоотоваров и услуг вырос до 36 миллиардов гривен - это на 27,3% больше, чем в 2022 году. При этом темпы роста доходности рынка уменьшается по сравнению с 2021 из-за войны.

"Если в 2022 году доходы отрасли сохранялись на уровне показателей аналогичного периода 2021 года преимущественно за счет экспортных продаж. То в 2023 году, у части производителей доход упал, а у части есть положительный рост.

Положительная динамика роста дохода, например, в компании Kormotech. Доход растет за счет увеличения объемов продаж собственных брендов, как на рынке Украины, так и на экспортных рынках, в основном за счет действующих клиентов", - добавили в ассоциации.

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"За этот год компании распространили свое присутствие на рынках США, Польши, Румынии, Литвы, Латвии, Турции и Швеции.

Компании за год не сократили свой штат, а некоторые даже расширили его. Зарплаты работникам почти все участники опроса подняли на сумму от 10% до 40%", - говорится также в сообщении.

По прогнозам экспертов, мировой рынок ухода за домашними животными вырастет с 295 млрд долл в 2022 году до 400 млрд долл в 2028 году, растет в среднем на 5,22%.

Экономическая правда