Закарпатское вино получило официальное географическое указание: что это значит

Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций зарегистрировал новое географическое указание - "Закарпатье/Закарпатское вино".

Об этом сообщает Минэкономики.

Это указание будет использоваться для белых, розовых и красных вин, произведенных на территории юго-западной части Закарпатской области, где Паннонская равнина переходит в склоны Карпат, пояснили в министерстве.

"Это событие является знаковым не только для Закарпатского региона, но и для всей Украины, подчеркивая уникальность украинской культуры и способствуя ее популяризации на международной арене. Регистрация географического указания "Закарпатье/Закарпатское вино" открывает новые возможности для украинских производителей и способствует признанию нашей страны как винодельческой нации", - заявил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

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"Ранее Украинская корпорация по виноградарству и винодельческой промышленности „Укрвинпром" внесла в соответствующий Реестр США виноградарско-винодельческие зоны, что дало Украине официальное признание как страны виноделия. Также, сейчас на регистрации находится бренд "Wine of Ukraine", что будет способствовать повышению международного признания украинских вин", - говорится в сообщении.

На уровне с такими брендами, как Кава (каталонское игристое вино) и Просекко (производится только в 9 провинциях Италии), украинское закарпатское вино имеет шанс стать высококачественным продуктом с устоявшимися традициями производства, который выйдет на европейский рынок и будет представлять Украину на международной арене, отметили в Минэкономики.

Экономическая правда

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