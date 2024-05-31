В Минэнерго назвали новый "ночной тариф" на электроэнергию для населения

"Ночной тариф" на электроэнергию для населения с 1 июня будет составлять 2,16 грн за кВт*ч.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Это означает, что для ночного времени, как и раньше, будет применяться коэффициент 0,5. То есть вся потребленная ночью электроэнергия будет стоить вдвое меньше, чем днем.

Этот тариф будет действовать при установленном соответствующем двухзонном счетчике.

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Напомним:

Нагадаємо:

С 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения будет составлять 4,32 грн/кВт.

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Экономическая правда