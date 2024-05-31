Все разделы
Укр / Рус

В Минэнерго назвали новый "ночной тариф" на электроэнергию для населения

Пятница, 31 мая 2024, 18:58 - Виктор Волокита

"Ночной тариф" на электроэнергию для населения с 1 июня будет составлять 2,16 грн за кВт*ч.

Об этом сообщили в Минэнерго. 

Это означает, что для ночного времени, как и раньше, будет применяться коэффициент 0,5. То есть вся потребленная ночью электроэнергия будет стоить вдвое меньше, чем днем.

Этот тариф будет действовать при установленном соответствующем двухзонном счетчике.

Реклама:

Напомним:

Нагадаємо:

С 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения будет составлять 4,32 грн/кВт. 

Реклама:

Экономическая правда 

электроэнергия населения тариф
Реклама:
Материалы по теме
После повышения тарифов Укрэнерго снова прогнозирует возвращение к отключениям  31 мая 2024, 18:37
Повышение тарифов на электроэнергию и мобилизационные нововведения: что изменится для украинцев с июня 31 мая 2024, 18:00
"Необходимый шаг": Галущенко подтвердил и прокомментировал повышение тарифа на электроэнергию для населения 31 мая 2024, 17:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте