В Favbet Tech объяснили основания для бронирования 15 сотрудников IT-отдела

В компании Favbet Tech объяснили основания для бронирования 15 сотрудников IT-отдела. Там подчеркнули, что компания "воспользовалась законным правом бизнеса на бронирование сотрудников, критически важных для ее работы".

Об этом сообщили в Favbet Tech.

"Favbet Tech (ООО "Фавбет Тек") – украинская ІТ-компания в составе группы FAVBET, занимающаяся разработкой программного обеспечения. В этом году Favbet Tech воспользовалась законным правом бизнеса на бронирование сотрудников, критически важных для его работы. Это 15 человек, без которых деятельность компании практически невозможна. Все они были забронированы по общей процедуре в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", – отметили в компании.

Там добавили, что наиболее квалифицированные сотрудники компании "сегодня задействованы в разработке технологий для повышения обороноспособности нашей страны"

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С 2024 года компания также является партнером инженерной школы, обучающей военнослужащих сборнику, программированию и обслуживанию FPV-дронов для выполнения боевых задач.

"Favbet Tech – единственная компания группы FAVBET, сотрудники которой получили бронирование. Ввиду этого мы призываем представителей медиа избегать обобщающих утверждений и не публиковать непроверенную информацию", – отметили в Favbet Tech.

Напомним:

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Министерство экономики забронировало военнообязанных работников компаний Glovo, Visa, Favbet Tech на период мобилизации. В Минэкономики подтвердили ЭП достоверность соответствующего указа.

Впоследствии первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко отменила приказ о бронировании работников Glovo, Favbet Tech и других.