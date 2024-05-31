"Необходимый шаг": Галущенко подтвердил и прокомментировал повышение тарифа на электроэнергию для населения

Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая одобрил решение, согласно которому устанавливается единая фиксированная цена для бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко по итогам заседания.

Кроме того, в течение отопительного периода (с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки, на уровне 2,64 грн/кВт час (при потреблении ими в этот период до 2000 кВт/ч электроэнергии в месяц).

При этом "ночной тариф" (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) будет составлять 2,16 грн за кВт*ч.

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"Повышение тарифа - это сложный, но необходимый шаг. Цель - не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, которая требует огромных сил и средств. Все это время продолжается ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны задействовать все возможные ресурсы", - сказал Герман Галущенко.

Он добавил, что если бы Россия систематически не разрушала энергетическую инфраструктуру Украины, то тарифы пока остались бы неизменными.

Министр отметил, что в условиях сложной экономической ситуации из-за войны нельзя позволить повышение цены на электроэнергию для населения до рыночного уровня (почти 7,5 грн/кВт*ч), но и государство в этих условиях не имеет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену для всех потребителей. Ведь тариф на электроэнергию в размере 2,64 грн покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.

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"Государственная поддержка должна быть справедливой и направленной на тех, кто действительно в ней нуждается. Те, кто не может позволить оплачивать услуги по электроснабжению по новому тарифу, будут получать помощь от государства - адресные субсидии", - подчеркнул министр энергетики.

"При среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт*ч, платежка за электроэнергию вырастет на 285 гривен", - добавили в Минэнерго.

Нагадаємо:

С 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения будет составлять 4,32 грн/кВт.

Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года, то есть меньше года.

До принятия сегодняшнего решения обсуждались различные сценарии пересмотра тарифа на электричество.

В частности, Министерство энергетики предлагало применить диферинцйований подход, когда стоимость электричества зависит от объема потребления.

Например, при условии потребления до 100 кВт-ч в месяц стоимость должна была остаться неизменной - 2,64 гривны.

Если потребление превышает 100 кВт-ч, цена должна была вырасти до 4,8 гривны за каждый киловатт-час, начиная с первого.

Подробно об этом механизме, а также о принципах формирования рыночной цены ЭП писала ранее.

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