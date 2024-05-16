В Glovo говорят, что забронировали только 10 сотрудников

Компания Glovo заявила, что под юридическим названием ООО "ГЛОВОАПП УКРАИНА" сейчас насчитывает 108 сотрудников, из них забронировано 10 человек.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе компании.

"Деятельность Glovo является финансово и юридически прозрачной и соответствует требованиям действующего законодательства Украины.

Как один из крупнейших налогоплательщиков в Украине, в соответствии с постановлением КМУ № 76 от 27.01.2023 компания получила статус критически важного предприятия на основе ряда критериев, среди них объем и регулярная уплата налогов, уровень заработной платы и отсутствие какой-либо задолженности перед государством", - говорится в позиции Glovo.

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В компании добавили, что за более 5 лет деятельности в Украине с 2018 года уплатили совокупно около 1 млрд грн налогов в бюджет Украины, в частности 346 млн грн в 2023 г. и 140 млн грн уплачено за первый квартал 2024 г.

"Технологическая компания Glovo под юридическим названием ООО "ГЛОВОАПП УКРАИНА" сейчас насчитывает 108 сотрудников, из них забронировано 10 человек.

Список сотрудников для бронирования определяет руководитель компании на основании их критичности для деятельности и в пределах определенных лимитов для компании в соответствии с официальным алгоритмом бронирования работников, опубликованного Министерством цифровой трансформации", - добавили в Glovo.

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Там отметили, что подключенные к платформе курьеры являются самозанятыми лицами, поэтому их бронирование невозможно.

"В Украине компания Glovo имеет также другое направление бизнеса в рамках ООО „ГЛОВОПРОМ УКРАИНА", которое имеет другие КВЭДы деятельности и не подпадает под критерии бронирования. Эта компания насчитывает более 50 сотрудников, а также с момента открытия в 2020 году уплатила более 35 млн грн налогов в бюджет. 10 сотрудников Glovo сейчас мобилизованы.

Бронирование ООО "ГЛОВОАПП УКРАИНА" нескольких критических для бесперебойной работы Glovo в Украине сотрудников - это наше право как бизнеса, закрепленное законодательством, и мы этим правом воспользовались", - говорится также в заявлении.

Напомним:

Министерство экономики забронировало военнообязанных работников компаний Glovo, Visa, Favbet Tech на период мобилизации. В Минэкономики подтвердили ЭП достоверность соответствующего указа.

Впоследствии первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко отменила приказ о бронировании работников Glovo, Favbet Tech и других.

В компании Favbet Tech объяснили основания для бронирования 15 сотрудников IT-отдела. Там подчеркнули, что компания "воспользовалась законным правом бизнеса на бронирование сотрудников, критически важных для ее работы".

Экономическая правда