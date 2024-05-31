Завод Mondelez в Украине возобновил производство печенья Oreo

Американская компания Mondelez, производящая кондитерские изделия и напитки, возобновила производство печенья Oreo в Сумской области.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что завод Mondelez в Тростянце был серьезно поврежден во время вторжения российских войск в конце февраля 2022 года.

Согласно заявлению компании, завод полностью восстановлен после частичного открытия в прошлом году для производства шоколадных конфет.

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В компании заявили, что печенье Oreo и другие шоколадные конфеты, изготовленные на украинской фабрике, не экспортируются в соседнюю Россию. Вместо этого они попадают в страны Евразии, как Грузия и Казахстан, а также продаются на внутреннем рынке Украины.

Доход от продажи печенья Oreo в прошлом году составил 4 млрд долларов, согласно сообщению генерального директора компании Дирка Ван де Пута.

Mondelez до сих пор имеет три фабрики в России и продает там свое печенье и снеки, несмотря на бойкоты и призывы прекратить деятельность.

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Напомним:

Определенные западные компании остались в России, несмотря на то, что заявляли, что планировали уйти после вторжения в Украину. Среди причин - рост бюрократических преград и восстановление потребительской активности.

Дирк Ван де Пут, CEO компании Mondelez, которая внесена в список спонсоров войны от НАПК заявил, что кондитерская группа не сталкивалась с давлением со стороны акционеров, чтобы полностью покинуть рынок РФ.