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В Голосеевском районе столицы восстановили электроснабжение

Пятница, 31 мая 2024, 20:57 - Алексей Павлыш

Все потребители Голосеевского района столицы, которые были отключены от электроснабжения утром в результате ракетной атаки на Киев, - уже со светом.

Об этом сообщили в КГВА.

Отмечается, что аварийные бригады завершили ремонтные работы и подключили последние частные дома, которые были обесточены.

Напомним:

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Сообщалось, что в Киеве в Голосеевском районе обломки ракет повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию.

Экономическая правда

Киев электроэнергия
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