В Голосеевском районе столицы восстановили электроснабжение
Пятница, 31 мая 2024, 20:57 -
Все потребители Голосеевского района столицы, которые были отключены от электроснабжения утром в результате ракетной атаки на Киев, - уже со светом.
Об этом сообщили в КГВА.
Отмечается, что аварийные бригады завершили ремонтные работы и подключили последние частные дома, которые были обесточены.
Напомним:
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Сообщалось, что в Киеве в Голосеевском районе обломки ракет повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию.
Экономическая правда
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