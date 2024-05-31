"Взрывной рост": Nvidia готовится обогнать Apple и стать второй по стоимости компанией в мире

Nvidia может вскоре превзойти Apple и стать второй по стоимости компанией в мире: зависимость практически всех ИИ-программ, таких как ChatGPT от OpenAI, от чипов Nvidia, помогла акциям компании вырасти в цене за последний год до 2,72 трлн долларов.

Об этом пишет Reuters.

В противоположность этому, Apple уступила свое место №1 Microsoft в начале этого года, поскольку некогда стремительно растущая компания борется со слабым спросом на свои iPhone и жесткой конкуренцией в Китае. Последний раз компания оценивалась в 2,93 трлн долл.

"Это, безусловно, примечательно, поскольку Apple так долго доминировала, особенно на фронте роста и инноваций. Однако в последнее время кривая инноваций Apple, похоже, выровнялась, что свидетельствует о более медленном росте в будущем", - сказал менеджер клиентского портфеля Zacks Investment Management Брайан Малберри.

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"С другой стороны, Nvidia смогла поймать волну за волной роста. Начиная с игрового спроса, затем криптовалюты, а теперь и искусственного интеллекта, они смогли идеально совместить инновации со спросом, а это равно взрывному росту", - добавил он.

Полупроводниковая компания имеет значительный вес в S&P 500 и Nasdaq, сыграв ключевую роль в поднятии акций США до рекордных максимумов.

Nvidia также стала самой быстрой компанией, которая выросла с 1 трлн до 2 трлн долл. в 2024 году, обойдя Amazon, материнскую компанию Google - Alphabet, и Saudi Aramco.

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Nvidia также популярна на рынке деривативов. GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL.O) является крупнейшим ETF на одну акцию.

Напомним:

Из-за большого предложения Nvidia вынуждена продавать свой самый современный ИИ-чип для китайского рынка по цене ниже, чем конкурирующий чип от китайского технологического гиганта Huawei.

Производитель ИИ-чипов Nvidia ожидает, что выручка компании во втором квартале этого года составит около 28 млрд долл, превысив прогноз аналитиков на уровне 26,8 млрд долл.

NVIDIA сообщила о высоких финансовых результатах, а акции компании достигли $1000, в частности благодаря чипам для искусственного интеллекта. Теперь, чтобы продолжить получать высокие доходы, компания планирует выпускать новые чипы для ИИ ежегодно.

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Экономическая правда