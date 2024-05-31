Tesla отзывает более 125 тысяч авто из-за неисправности системы безопасности

Компания Tesla отзывает 125 227 автомобилей в США из-за неисправности системы предупреждения о необходимости пристегнуть ремни безопасности, которая может увеличить риск получения травм при столкновении.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным национальной администрации безопасности дорожного движения США автомобили Tesla не соответствуют федеральным требованиям безопасности, поскольку световая сигнализация и звуковой сигнал ремней безопасности могут не включаться, когда водитель не пристегнут ремнем безопасности.

Отзыв касается определенных автомобилей Model S, Model X, Model 3 и Model Y.

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В компании добавляют, что в июне выпустят обновление программного обеспечения для решения проблемы.

Напомним:

Американские следователи по автомобильной безопасности ищут подробные ответы и документы от Tesla относительно декабрьского отзыва автопроизводителем более 2 миллионов автомобилей для установки новых защитных функций автопилота.

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Автоконцерн Tesla потратит более 500 млн долларов в этом году на расширение своей сети быстрой зарядки.