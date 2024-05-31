Новости 31 мая: новый тариф на электроэнергию, возвращение к отключениям света
О новом тарифе на электроэнергию. С 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения будет составлять 4,32 грн/кВт.
Об отключениях света. Диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует возможное возвращение к плановым ограничениям потребления.
1 июня лимиты на потребление электроэнергии для промышленности и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 18:00 до 23:00.
Об акцизах на сигареты. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект об увеличении акцизов на сигареты.
О бедности. Количество украинцев, живущих в бедности, выросло на 1,8 миллиона с 2020 года, что составляет около 29% населения, поскольку вторжение РФ продолжает разрушать экономику страны.
О мобилизации. Нехватка специалистов на отдельных предприятиях дорожной отрасли столицы достигает 28-30%.
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