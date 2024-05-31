Повышение тарифов на электроэнергию и мобилизационные нововведения: что изменится для украинцев с июня

В июне 2024 года украинцев ждет ряд изменений, в частности, они касаются тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.

Также на первый месяц лета запланировано несколько обновлений в работе "Укрзализныци", назначены дополнительные поезда.

ЭП рассказывает более подробно, что изменится для украинцев в июне 2024 года.

Повышение тарифов на электроэнергию

Коммунальные тарифы для украинцев вырастут в следующем месяце. В частности, уже принято решение о подорожании электроэнергии для небытовых потребителей.

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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ввела новую структуру предельных цен на электроэнергию бизнеса с 1 июня.

Так, согласно решению НКРЭКУ, вечерние часы пик прайс-кепы повысятся на 20%, ночью в отдельные часы – более чем вдвое. Повышение прайс-кепов позволит стабилизировать энергосистему и увеличить импорт в ночные часы.

С 1 июня на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке установили максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 на уровне 5600 грн/МВт-час против 3000 грн /МВт-ч раньше.

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Кроме того, для временного промежутка с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00, цены выросли до 6900 грн/МВт-час. Вечерние тарифы (с 17:00 до 23:00) выросли с 7500 грн/мвт-ч до 9000 грн/мвт-ч. Минимальная граничная цена остается на уровне 10 грн/МВт-час.

Детальнее о повышении тарифов на электроэнергию для бизнеса, можно почитать в новости.

Кроме того, с 1 июня стоимость электричества для населения существенно возрастет: после обсуждений различных сценариев правительство все же решило установить единый тариф – 4,32 грн/кВт, он будет действовать до конца апреля 2025 года.

Также внесли изменения для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками: до 2000 потребленных кВт в месяц – 2,64 грн/кВт, и 4,32 грн/кВт – при более 2000 кВт..

Подробнее о повышении тарифов для населения можно почитать в материале ЭП: Чем больше потребляешь, тем дороже. Сколько с 1 июня может стоить электроэнергия? Разъяснение

Обновление в работе "Укрзализныци"

В июне также будет несколько изменений и обновлений в работе "Укрзализныци". В частности, с 1 июня ray AB cafe начинает кормить пассажиров "Укрзализныци", меняя WOG Cafe. В меню "Укрзализныци" теперь есть 33 новых позиции, в том числе круассаны, детское меню, рыбный обед, веганские бургеры и куриный бульон, а также остались хот-доги и сырники.

Цены на комплексные обеды и воду в билете остаются без изменений, поэтому можно забронировать еду заранее.

Кроме этого "Укрзализныця" назначила "горный шаттл" из Львова в Яремче, Татаров (Буковель), Ворохту и Рахов на выходные 1 и 2 июня.

Также с 9 июня "Укрзализныця" ускорит поезд из Киева в Варшаву. Время поездки удалось сократить на 1 час 23 минуты благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорохуск (Польша).

Также скорректировали графики движения поездов в сообщении с Хелмом, что должно сократить как время в пути, так и ожидания пассажиров при пересадке с польских стыковочных рейсов.

Переоформление субсидий

С июня 2024 года возобновляется общий порядок назначения жилищных субсидий и льгот.

Таким образом, домохозяйствам, получавшим денежную компенсацию на оплату коммуналки по отдельному механизму на время действия военного положения, нужно в течение месяца обратиться в ПФУ для продления выплат – до 1 июля 2024 года.

Обратиться в Пенсионный фонд нужно субсидиантам, отвечающим всем критериям:

получали субсидии или льготы до начала полномасштабной войны (в январе 2022 года);

с января 2022 года и в течение всего времени продолжают получать выплаты льготы или субсидии;

до начала полномасштабной войны проживали (или и в дальнейшем проживают) на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;

с начала полномасштабной войны ни разу не обращались в органы социальной защиты или Пенсионный фонд с заявлением и декларацией по актуализации сведений о себе или членах семьи или домохозяйства, адрес пребывания, имеющихся коммунальных услуг и т.д. с целью переназначения субсидии или льготы.

Если не обратиться в органы Пенсионного фонда Украины с заявлением и декларацией, с июля соответствующие выплаты остановят.

Выплата повышенных пенсий для работающих пенсионеров

С 1 апреля 2024 года в Украине происходит автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. В то же время выплата этих пенсий пройдет именно в июне (с учетом повышения за апрель и май).

Речь идет о перерасчете пенсий именно работающим пенсионерам за стаж, приобретенный за последние два года. Пересчет могут произвести после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (это происходит в мае).

Размер увеличения пенсии определяется индивидуально для каждого пенсионера и в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы, из которой исчисляется пенсия.

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QR-код в приложении Резерв+

С 18 июня Министерство обороны планирует запустить генерацию в системе "Резерв+" QR-кода, который позволит предоставить выписку из "Оберега". Он будет иметь такую ​​же юридическую силу, как и военно-учетный документ.

Пока информация, которую видит военнообязанный о себе из реестра "Оберіг" в приложении, носит только информативный характер.

После 18 июня должностные лица ТЦК и Нацполиции благодаря QR-коду могут проверить информацию из реестра.

Транспортный безвиз с Черногорией

С 1 июня между Украиной и Черногорией заработает транспортный безвиз. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины согласовали условия с Министерством транспорта и морских дел Черногории.

В министерстве также работают над развитием регулярного и нерегулярного автобусного сообщения между государствами.

Экономическая правда