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В "Дії" можно будет исправить данные в реестре о месте проживания: началось бета-тестирование

Пятница, 31 мая 2024, 20:45 - Алексей Павлыш

В "Дії" началось бета-тестирование услуги по исправлению данных о месте проживания в реестре без посещения госучреждений.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

"Нашли ошибку в выписке о месте жительства или не можете его сформировать - надо актуализировать информацию в Реестре территориальной общины. Сообщите об ошибках в данных в несколько кликов в Дії, без визитов в учреждения. Присоединяйтесь к бета-тесту нового сервиса в Дії", - говорится в сообщении.

Отмечается, что услуга понадобится, если:

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  • заметили ошибку при заказе выписки о месте жительства;
  • заметили неактуальное место жительства или отсутствует идентификационный код или уникальный номер записи в реестре в выписке о месте жительства;
  • изменили фамилию;
  • нет места жительства в паспорте в "Дії", хотя вы зарегистрированы;
  • неправильная дата регистрации в паспорте в "Дії".

При этом к бета-тестированию можно присоединиться, если вы гражданин Украины в возрасте от 14 лет, имеете ID-карту или биометрический загранпаспорт, имеете верифицированный налоговый номер и зарегистрированы на портале "Дія". Зарегистрироваться можно по ссылке.

В "Дії" также обратили внимание, что сервис сейчас недоступен в Одессе, Николаеве и некоторых громадах с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий. Полный перечень - по ссылке.

Экономическая правда

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Дія
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