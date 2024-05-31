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Объем неработающих кредитов за месяц сократился на 20 миллионов – НБУ

Пятница, 31 мая 2024, 20:15 - Алексей Павлыш

По состоянию на 1 мая 2024 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составляла 35,5% - это на 0,5 п. п. ниже показателя по состоянию на 1 апреля 2024 года.

Об этом сообщает НБУ.

Отмечается, что объем неработающих кредитов за месяц сократился на 20,6 млн грн, в то же время объем предоставленных банками кредитов вырос на 17,7 млрд грн.

В НБУ напомнили, что до полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках стало сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.

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Напомним:

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе за 2023 год сократилась на 0,8% и составила 37,4% на 1 января.

Экономическая правда

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