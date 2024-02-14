Ринок зоотоварів і послуг для тварин в Україні зріс до 36 мільярдів 

За підсумками 2023 року обсяг ринку зоотоварів і послуг для домашніх тварин в Україні зріс на 27,3% у гривневому еквіваленті – до 35,7 млрд грн.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на дані компанії Suziria Group.

Загалом, український зооринок зростає другий рік поспіль. Найбільшу частку українського ринку товарів для домашніх тварин становлять корми.

Їхнє виробництво, враховуючи повномасштабне вторгнення та зміни в логістиці, у грошовому еквіваленті зросло на 26% до 21,5 млрд грн у 2023 році. Попереднього року в Україні виробили кормів для домашніх тварин на 21,5 млрд грн, у 2021 році – на 17 млрд грн.

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Решту ринку становлять "інші товари", до яких відносяться одяг для домашніх тварин, засоби догляду, амуніція та медикаменти.

Зростання цієї категорії також значно збільшилося минулого року – на 26% до 8,3 млрд грн. У 2022 році зростання становило 16% до 6,5 млрд грн.

Очікується, що ринок зоотоварів в Україні продовжить зростати за рахунок збільшення онлайн-продажів (+10% було за 2023 рік) та попиту на засоби догляду за тваринами.

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Економічна правда