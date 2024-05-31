В "Укрнафте" планируют возобновить добычу на 30 ликвидированных скважинах
"Укрнафта" начала прием заявок от инвесторов на восстановление добычи на 30 ликвидированных скважинах путем забурки боковых стволов.
Об этом заявил заместитель директора ПАО "Укрнафта" Владимир Гришаненко, сообщает пресс-служба компании.
"Ревитализация скважин - это важный элемент повышения добычи. Специалисты компании провели аудит ликвидированных скважин, которые являются собственностью "Укрнафты".
Всего таких 4222. Из них 2100 находятся в пределах спецразрешений "Укрнафты". Из этих двух тысяч 700 - в пределах контуров запасов. То есть, можно их восстанавливать и получать дополнительную добычу", - пояснили в „Укрнафте".
"План на 2024 год - начать восстановление 30 скважин путем бурения боковых стволов, уже есть заинтересованные компании, которые получили доступ к базе геологических данных по этим скважинам", - добавил Гришаненко.
"Укрнафта", как владелец скважины и спецразрешения, имеет всю необходимую инфраструктуру, осуществляет добычу и оперирует добытыми углеводородами.
Инвестор получает средства за счет генерации кэшфлоу восстановленной скважиной. Соглашение заключается по принципам Risk Service Agreement", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках соглашения инвестор обязуется провести работы по восстановлению добычи - это может быть собственными силами или путем привлечения подрядчиков "под ключ", при этом "Укрнафта" осуществляет операционный контроль.
"Инвестор получает 70% средств, которые генерирует восстановленная скважина, пока не вернет вложенные инвестиции. После этого он будет получать 50% средств", - добавили в „Укрнафте".
Напомним:
ПАО "Укрнафта" запустила очередную высокодебитную скважину на Западе Украины. Дебит - 54 тонны нефти в сутки.
Экономическая правда