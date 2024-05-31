ИТ-коалиция в рамках "Рамштайн" собрала 58 миллионов евро для Украины 

В рамках ІТ-коалиции под руководством Эстонии и Люксембург уже собрано более 58 млн евро финансовых и материальных взносов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что на этой неделе в Таллинне состоялось заседание руководящей группы ИТ-коалиции, где участники инициативы и наблюдатели подвели итоги первых поставок оборудования Украине.

Также о намерении в ближайшее время присоединиться к ИТ-коалиции во время заседания объявила Испания. Кроме того, страны-члены инициативы подтвердили новые взносы в размере 22 млн евро от Люксембурга, Исландии, Эстонии и Бельгии.

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"В начале мая первые ноутбуки, мониторы и другие коммуникационные устройства прибыли в Украину. Эстония дополнительно делает вклад в размере 2 млн евро. Этот вклад будет использован для развития системы "Оберег", обеспечивающей процесс учета военнообязанных", – заявила заместитель министра обороны Эстонии Туули Дунетон.

Всего в рамках инициативы уже собрано более 58 млн евро финансовых и материальных взносов. В ИТ-коалицию сейчас входит 12 стран, которые работают над оказанием поддержки Минобороны и Вооруженным силам Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.

Напомним:

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Дания выделяет 91 млн крон (13,3 млн долларов) на проекты для поддержки кибербезопасности и обороны Вооруженных сил Украины и Министерства обороны Украины.