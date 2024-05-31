"Энергоатом" скрыл цены на материалы для огнезащитных работ за 279 млн на Южноукраинской АЭС

АО "НАЭК "Энергоатом" 28 мая заключил договор с ООО "Атомэнергоресурс" по повышению пожарной безопасности кабельного хозяйства Южно-Украинской АЭС на 279 млн грн.

Об этом сообщает проект "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора компания должна до декабря восстановить огнезащитные покрытия кабельных трасс, отремонтировать кабельные проходки и огнезадерживающие пояса в кабельных трассах.

Отмечается, что заказчик не обнародовал итоговую ведомость ресурсов и сметы, что не позволяет сравнить цены стройматериалов с рыночными ценами на предмет возможного завышения.

Реклама:

Кроме того, фирма получила подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

"Атомэнергоресурс" использует огнезащитные материалы Pyro-Safe Flammotect-A, Flammoplast SP-A2 и Dekorlack SP2 и минеральную вату Pyro-Safe производства "svt" (Германия). Работы будут оплачивать в течение полугода.

Для участия в тендере нужно было подтвердить наличие десяти работников с опытом нанесения огнезащитного материала и допуском к особым работам. Все работники должны были пройти обучение по нанесению огнезащитного материала на заводе-производителе или у его официального представителя, а также по вопросам охраны труда и правил пожарной безопасности.

Реклама:

В "Атомэнергоресурс" есть пятнадцать таких работников, в том числе десять маляров.

Как сообщается, столичный "Атомэнергоресурс" создан в 2020 году, им владеет Олег Рудченко, а руководит Виталий Бурда. С того времени компания на тендерах получила около 326 млн грн.

В 2022 году фирма выиграла торги филиала "ОП "Ровенская АЭС" АО "НАЭК "Энергоатом" по поставке материалов Pyro-Safe, после чего уже в 2023 году стала получать крупные подряды атомщиков по огнезащитным работам.

По данным "Наших грошей", "Атомэнергоресурс" в прошлом году был крупнейшим импортером материалов Pyro-Safe в Украину, компания импортировала их минимум на 2 млн долл. Она ввозит товары от фирм "Classic Trade s.r.o." и "Konpol, s.r.o.".

Экономическая правда.