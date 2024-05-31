ВАКС взыскал в доход государства активы компании, связанной с 1xbet, на почти 2 миллиарда

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскания активов компании "Sia Royal Pay Europe", которая связана с букмекером 1xbet, в доход государства на сумму более 1,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что соответствующее решение было принято по материалам уголовного производства ГБР. В ходе расследования сотрудники ГБР совместно с СБУ, представителями Минюста и других органами установили связь компании "Sia Royal Pay Europe" с российским букмекером "1xBet", представленного в Украине ООО "Твоя Беттинговая Компания", и другими компаниями и лицами, действия которых совершены в ущерб национальным интересам и национальной безопасности нашего государства в условиях введенного правового режима военного положения.

"ГБР совместно с другими государственными органами подтвердило, что на украинских банковских счетах "Sia Royal Pay Europe" находятся средства, связанные с российским бизнесом и капиталом, на общую сумму более 1,8 миллиарда в гривневом эквиваленте без соответствующего подтверждения источников их происхождения", - говорится в сообщении.

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В Минюсте добавили, что апелляционная жалоба на решение Высшего антикоррупционного суда может быть подана в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня провозглашения решения суда.

Напомним:

В марте 2023 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, среди которых и украинские.

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Среди 287 юридических лиц, попавших под санкции СНБО, в частности, было связано с букмекерской компанией 1xbet ООО "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe).

В июне того же года в управление АРМА передали 1,9 млрд грн со счетов компании-нерезидента ООО "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe) - эта структура связана с российским бизнесом, против нее введены санкции СНБО Украины.

В конце 2023 года Министерство юстиции инициировало взыскание в доход государства активы ООО "Роял Пей".