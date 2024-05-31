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В субботу по всей Украине возможны отключения света с 18 до 23:00

Пятница, 31 мая 2024, 19:22 - Алексей Павлыш

1 июня лимиты на потребление электроэнергии для промышленности и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 18:00 до 23:00.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

При превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений, подчеркнули в "Укрэнерго".

При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

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Напомним:

Диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует возможное возвращение к плановым ограничениям потребления.

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая - это временное улучшение, обусловленное выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций.

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Экономическая правда

Укрэнерго электроэнергия энергетика
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