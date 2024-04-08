Французская NJJ Holding планирует объединить Датагруп-Volia и Lifecell

Компания NJJ Holding французского миллиардера Ксавье Ниэля, планирует объединить Датагруп-Volia и Lifecell, покупка которых планируется, в одну компанию.

Об этом говорится в совместном релизе NJJ Holding Ниеля и владельца Датагруп-Volia Horizon Capital.

Сейчас 96,13% акций Датагруп-Volia в собственности фонда, управляемого американской частной инвестиционной компанией Horizon Capital под руководством Елены Кошарной, остальные 3,87% принадлежат генеральному директору Датагруп-Volia Михаилу Шелембе.

NJJ уже получила разрешение Антимонопольного комитета на приобретение Датагруп-Volia.

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"После закрытия сделки консорциум, которым руководит NJJ, намерен объединить Датагруп-Volia и Lifecell, третьим по величине и наиболее быстрорастущим оператором мобильной связи в стране. Слияние произойдет после получения регуляторного одобрения, что приведет к 100% владению этими активами", - говорится в сообщении.

Нынешние акционеры Датагруп-Volia собираются сохранить миноритарную долю в объединенной компании. Ее возглавит Михаил Шелемба, а председатель наблюдательного совета Датагруп-Volia Пьер Данон возглавит ее наблюдательный совет.

Объединенная компания будет предоставлять услуги мобильной связи более 10 млн украинцев, а ее фиксированная сеть будет охватывать более 4 млн домохозяйств по всей стране.

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Отмечается, что клиенты Датагруп-Volia-Lifecell смогут получать "тройной пакет услуг": мобильная связь, интернет, телевидение.

Напоминаем:

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 7 марта предоставил разрешение DVL Telecom французского миллиардера Ксавье Ньеля на приобретение украинского национального оператора фиксированной связи и цифровых услуг компании "Датагруп-Volia".

Сообщалось, что NJJ Capital, которая ранее заявила о покупке в Украине подразделений компании Turkcell - ООО "Лайфселл", покупает активы национального оператора фиксированной связи и цифровых услуг компании "Датагруп-Volia".