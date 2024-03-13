Регулятор оштрафовал lifecell на более 10 миллионов за неготовность сетей к блэкауту

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи оштрафовала мобильный оператор "Лайфселл" на 10,45 миллиона гривен за невыполнение требований по блэкауту.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

С января 2023 года НКЭК начала проверки операторов по выполнению требований распоряжений "Об обеспечении электронными коммуникационными услугами в условиях военного положения" в ряде областей Украины.

Для проверки состояния готовности обеспечить предоставление электронных коммуникационных услуг на объектах, определенных регулятором, с учетом возможного отсутствия электропитания на таких объектах минимум в течение трех суток, было проведено 22 внеплановые проверки поставщиков услуг мобильной связи:

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ЧАО "ВФ Украина" ("Водафон") - в Киевской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Николаевской областях;

ЧАО "Киевстар" - в Киевской, Львовской, Одесской, Винницкой, Харьковской и Хмельницкой областях;

ООО "Лайфселл" - в Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

В ходе проведения этих мероприятий надзора были выявлены нарушения у всех трех операторов мобильной связи.

Однако в ходе внеплановых проверок в декабре 2023 года было выявлено, что нарушения не устранил мобильный оператор "Лайфселл".

Учитывая это НКЭК приняла решение взыскать с ООО "Лайфселл" штраф в размере 0,1% дохода, полученного за предоставление соответствующих электронных коммуникационных услуг за 2023 год, что составляет 10 млн 450 тыс 511,70 грн.

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК) может оштрафовать мобильного оператора "lifecell" за неполную готовность сетей в Ровенской области к 3-суточному блэкауту.